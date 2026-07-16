La otra cara del festejo: vecinos de Esquel limpiaron después de la celebración

Luego de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un grupo de vecinos de Esquel tuvo un gesto destacado en la calle 25 de Mayo, donde se concentró la celebración.

Una vez finalizado el festejo, los vecinos decidieron quedarse en el lugar y colaborar con la limpieza del sector, recolectando los residuos que habían quedado acumulados tras la concentración.

La acción permitió que el espacio volviera a estar limpio rápidamente y fue valorada por quienes destacaron el compromiso de los vecinos con el cuidado del lugar donde se vivió una jornada especial para la comunidad.

El gesto se dio después de una jornada de celebración por la clasificación argentina a la final del Mundial, que volvió a reunir a los vecinos de Esquel en las calles para acompañar a la Selección.

R.G