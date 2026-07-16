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Por Redacción Red43

Trevelin acompañará al equipo Río Percy en la Copa Ciudad de Esquel

El equipo recibió acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin para afrontar la competencia regional. Contará con un espacio de preparación y elementos deportivos para su participación.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Deportes, acompañará al equipo Río Percy en su participación en la Copa Ciudad de Esquel, uno de los certámenes deportivos que reunirá a equipos de la región.

 

En el marco de este respaldo, la Secretaría de Deportes concretó la firma de un convenio con Javier Infante para que el plantel pueda contar con un espacio destinado a sus entrenamientos y continuar con su preparación de cara a la competencia.

 

Además, el secretario de Deportes, Carlos Sainz, realizó la entrega de una pelota que será utilizada por el equipo durante sus prácticas y partidos.

 

Río Percy será uno de los representantes de Trevelin en la Copa Ciudad de Esquel, torneo que dará inicio el próximo viernes 18 de julio y que convocará a distintos equipos de la zona.

 

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar a las instituciones y equipos locales, fortaleciendo su desarrollo y promoviendo la participación deportiva en encuentros regionales.

 

Con este apoyo, el equipo trevelinense afrontará un nuevo desafío competitivo, llevando el nombre de la localidad a una de las principales competencias deportivas de la zona cordillerana.

 

 

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