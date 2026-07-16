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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Este mediodía habrá un corte de luz de emergencia en Trevelin

Distintas zonas se verán afectadas durante media hora. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de Zona Rural de Trevelin, que en el día de la fecha se realizará un corte en el suministro eléctrico por tareas de reparación en línea de Media Tensión. 

 

El día de hoy jueves 16 de julio, en el horario de 13:00 a 13:30 horas, se verán afectados los siguientes lugares:

 

Alto Rio Corinto.

 

 Horizonte.
 Lago Rosario y Sierra Colorada.
 Ruta N° 259 Zona Río Grande.
Los Cipreses.
 Chacras. 
 Barrio Malvinas. 
 Parque Industrial. 

 

Se recomienda a los vecinos y vecinas tomar los recaudos necesarios durante ese lapso de tiempo.

 

SL

 

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