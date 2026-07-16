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Por Redacción Red43

Ruta 259: agua en la calzada y barro en las banquinas entre Esquel y Trevelin

Vialidad Nacional difundió el primer parte diario sobre las condiciones de las rutas en Chubut en el marco del Plan Invernal. 
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional difundió el primer parte diario sobre las condiciones de las rutas en Chubut en el marco del Plan Invernal.

 

Respecto a la Ruta Nacional Número 259, en el tramo que une Esquel con Trevelin, se informó que la calzada se encuentra mojada por lluvias y presenta acumulación de agua en diversos sectores. Asimismo, las banquinas están húmedas y con barro en algunas zonas.

 

Las condiciones meteorológicas actuales en la región registran viento y lloviznas persistentes. Ante este panorama, las autoridades advirtieron sobre la presencia de animales sueltos en el sector. Actualmente, equipos del organismo se encuentran en el lugar realizando recorridos preventivos para garantizar la seguridad vial. Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

 

Para consultar el estado del resto de las rutas nacionales en la provincia, se puede acceder a la web oficial del organismo.

 

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