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Por Redacción Red43

El show con invitados de Micelio sigue recorriendo la región

Hoy viernes en Blest se presenta la banda local, luego de grabar su sesión-disco en vivo junto a distintas voces locales que potencian al trio de funk-rock.
Por Redacción Red43

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Luego de la grabación de su primera Live Session, la banda esquelense Micelio volverá a los escenarios este viernes con una presentación especial en Blest, desde la medianoche, acompañada por reconocidos artistas invitados de la escena local.

 

El grupo está integrado por Ary Wengier en voz, guitarra, armónica y otros instrumentos, Leonardo Cárcamo en bajo y Kevin Muñoz en batería. Su propuesta fusiona rock, funk, neo soul, jazz y música de raíz, con un fuerte protagonismo de la improvisación y las composiciones originales.

 

En esta oportunidad, el show contará con la participación de los artistas de música urbana Honker y Liber, quienes aportarán sus rimas y su estilo a la noche. También serán parte del espectáculo Fran Brand en trompeta, Julián Acuipil en saxo, la cantante y artista Antü Paillacan y el guitarrista Mateo Molina, sumando nuevas sonoridades y colaboraciones a la propuesta de la banda.

 

La presentación llega tras la reciente grabación de la primera Live Session de Micelio, un proyecto audiovisual realizado con público que busca capturar la esencia del grupo en vivo y que próximamente será estrenado en plataformas digitales.

 

El recital ofrecerá un recorrido por el repertorio original de Micelio, junto a momentos de improvisación y cruces entre distintos estilos musicales, en una noche que reunirá a músicos de diferentes géneros sobre un mismo escenario.

 

El evento será esta medianoche en Blest.

 

SL

 

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