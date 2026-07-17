Lago Puelo tendrá una Oficina Municipal de Defensa del Consumidor

Lago Puelo contará próximamente con una Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. La medida comenzará a implementarse tras la firma de un convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, que permitirá crear un espacio para asesorar a consumidores, recibir reclamos e intervenir en conflictos vinculados con relaciones de consumo.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Iván Fernández junto al secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, y la subsecretaria de Promoción y Recuperación del Empleo, Ayelén Ferreyra.

Qué funciones tendrá la nueva oficina

Según lo establecido en el convenio, la Municipalidad incorporará dentro de su estructura una Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que tendrá entre sus funciones brindar asesoramiento a quienes necesiten orientación sobre sus derechos, recibir denuncias por presuntos incumplimientos de la normativa vigente y desarrollar instancias de conciliación entre las partes involucradas.

El funcionamiento estará enmarcado en la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor y en la legislación provincial vigente.

Si durante la etapa de conciliación no se alcanza un acuerdo entre consumidor y proveedor, el expediente será remitido a la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Chubut, donde continuará el procedimiento administrativo.

Capacitación y acompañamiento técnico

El convenio también prevé que la Secretaría de Trabajo provincial capacite al personal que estará a cargo de la oficina y brinde asistencia técnica de manera permanente.

Además, ambas partes podrán desarrollar acciones conjuntas de fiscalización, controles, talleres y actividades de formación vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios.

Un espacio para canalizar reclamos

Con la creación de esta oficina, Lago Puelo tendrá un ámbito municipal donde vecinas y vecinos podrán iniciar consultas y reclamos vinculados con relaciones de consumo sin necesidad de recurrir, en una primera instancia, a organismos provinciales.

La puesta en funcionamiento del servicio dependerá ahora de la organización interna del municipio y de la implementación de las tareas previstas en el convenio firmado con la Provincia.

O.P.