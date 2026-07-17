La lluvia empieza a despedirse y el fin de semana mostrará otra cara del invierno

Después de cuatro jornadas con lluvia en distintos momentos del día, este viernes empieza a insinuar un cambio en la Comarca Andina. El cielo seguirá muy presente durante buena parte de la jornada y todavía habrá precipitaciones intermitentes, pero hacia la noche el panorama comenzará a estabilizarse.

La mañana arrancará con ambiente frío y temperaturas cercanas a los 3°, acompañadas por precipitaciones que en sectores altos podrán presentarse como nieve. Durante las primeras horas todavía se esperan chaparrones intermitentes y abundante nubosidad.

Con el correr del día la temperatura subirá lentamente hasta unos 6°, mientras las precipitaciones irán perdiendo intensidad. El viento soplará del oeste, con intensidad moderada durante la mañana y disminuyendo hacia la noche.

Un viernes que anticipa otro escenario

Aunque el cielo seguirá mayormente cubierto durante buena parte del día, el cambio comenzará a notarse de forma gradual. Hacia la noche la probabilidad de precipitaciones será muy baja y el ambiente empezará a secarse. Ese será el anticipo de un fin de semana con características diferentes.

El sábado se perfila con una madrugada y una mañana muy frías, con temperaturas cercanas a los -3° en sectores propensos a heladas. Durante la tarde podría volver alguna precipitación aislada, aunque sin la persistencia de los últimos días.

El domingo, en tanto, aparece como la jornada más fría del fin de semana. La mañana podría comenzar con valores cercanos a -5° en zonas bajas y condiciones favorables para heladas generalizadas. Luego la temperatura apenas rondaría 1° durante la tarde, con cielo mayormente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones.

Cierre de semana bien invernal

Después de varios días en los que la lluvia fue protagonista, el invierno volverá a mostrar otra de sus caras en la Comarca Andina: mañanas frías, aire más seco y condiciones ideales para que reaparezcan las heladas.

Con el domingo también llegará otro motivo para reunirse. Mientras afuera se haga sentir el frío, muchas casas volverán a encender la pava y la televisión para acompañar a la Selección Argentina, que buscará ante España un nuevo título mundial.

O.P.