La historia de un artista distinto: cantaba en las fiestas de 15 pero ahora por 200 dólares “anima” los velorios

Cristian Daniel Huancahuari Armes se dedicaba a animar toda clase de eventos sociales en Perú, desde cumpleaños hasta despedidas de soltero, pero una propuesta inesperada lo llevó a reinventarse. Ahora, el artista que se autodenominó “Cangri del Callao” se dedica a cantar canciones d reggaetón en los velorios, trabajo por el que cobra hasta 200 dólares.

La propuesta de este artista de 40 años es concreta: cantar piezas de reggaetón frente a los féretros para reemplazar el llanto tradicional de los familiares del muerto por coreografías y celebraciones participativas. Según contó, su trabajo primero fue mirado de reojo, pero luego recibió buena aceptación.

La iniciativa comercial comenzó hace aproximadamente un año y medio en territorio peruano, motivada por el trágico asesinato de un joven seguidor de su música en medio de un asalto.

La familia de la víctima contactó directamente al cantante para cumplir con la última voluntad del fallecido, lo que dio paso a un modelo de servicio donde los ritmos urbanos desplazan a los cantos tradicionales de luto o de carácter religioso.

“La familia me llamó para que vaya a cumplir su último deseo. Ir a cantar a un velorio donde la gente está triste no me parecía. Entonces hablé con la familia, pero dije que no iba a cantar nada triste. Si yo voy, voy a hacer mi vibra arriba”, comentó.

El cantante aseguró que la familia aceptó sus condiciones y que la atmósfera que se generó con su presentación en parte lo sorprendió: “Desde el momento uno en que empecé a cantar, sentí que él estaba presente. La familia entró en felicidad y empezó a bailar y a levantar el cajón. Pedí permiso a la familia para subir el video y se hizo viral”. Y así nació su nueva ocupación.

Aunque el fuerte de su facturación comercial se concentra en la animación de fiestas de quinceañeros, donde realiza de manera habitual entre cuatro y seis eventos semanales con tarifas distintas a la de los velorios, el artista utiliza las presentaciones funerarias como una plataforma de difusión digital.

“Mi fuerte, ni nicho, son los quinceañeros, pero este tema del velorio es parte de hacerme más conocido, entonces trato no de enriquecerme con el tema de los velorios sino de viralizarme”, reconoció.

Y agregó: “Yo siempre a la familia le digo que me apoye con la movilidad o el tema de mi pasaje. Estamos hablando de entre 150 o 200 dólares. Para otros eventos tengo un precio, que es otro, y que he logrado gracias a la viralidad de mis videos”.

El impacto de sus videos online motivó además el lanzamiento de "Levántame el cajón", una producción grabada en colaboración con un intérprete de reggaetón de origen peruano que actualmente funciona como el himno oficial de estas ceremonias y se encuentra disponible en la plataforma digital YouTube.