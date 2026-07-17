El sendero de Huella Andina tendrá una nueva pasarela

La construcción de una nueva pasarela peatonal sobre el río Epuyén avanza en la localidad de El Hoyo y, según las estimaciones, estará terminada en septiembre. La obra permitirá completar un tramo de la Huella Andina que, hasta ahora, obligaba a los caminantes a desviarse para atravesar un campo privado y cruzar el río de manera segura.

El proyecto busca garantizar la continuidad del recorrido hacia el camping de Desemboque, casi a la altura de la desembocadura del río Epuyén.

Obra para completar el recorrido

La iniciativa comenzó a gestarse hace seis años, cuando se detectó una interrupción en el trazado de la Huella Andina al salir del Parque Nacional Lago Puelo. Hasta el momento, quienes recorrían ese sector debían abandonar el sendero para ingresar a un predio privado y encontrar un lugar seguro para cruzar el río.

Con la instalación de esta nueva pasarela, el recorrido será continuo y permitirá mantener el trazado original del circuito.

Qué es la Huella Andina

La Huella Andina es una red de senderos de aproximadamente 600 kilómetros que une algunos de los paisajes más conocidos de la Patagonia argentina.

El recorrido comienza en Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén, atraviesa sectores cordilleranos de Río Negro y Chubut, y finaliza en el lago Baggilt.

El circuito fue diseñado para caminantes sin experiencia técnica y conecta parques nacionales, reservas naturales, bosques, lagos y localidades cordilleranas.

Buscan llegar con la obra terminada al verano

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta entre el Parque Nacional Lago Puelo y Vialidad Provincial.

La previsión es que la pasarela quede finalizada durante septiembre, con el objetivo de que el nuevo cruce esté operativo para el inicio de la temporada de verano, cuando aumenta el número de personas que recorren la Huella Andina.

La incorporación de esta estructura mejorará la conectividad del sendero y facilitará el tránsito de quienes eligen recorrer uno de los circuitos de trekking más extensos de la Patagonia.

O.P.