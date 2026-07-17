Vacaciones de invierno en el Cerro Perito Moreno: Lo que hay que saber antes de subir

Con la llegada de las vacaciones de invierno en distintas provincias, el Cerro Perito Moreno continúa ampliando de manera progresiva su funcionamiento. Tras iniciar la temporada para peatones el 23 de junio y habilitar parcialmente la actividad para esquiadores desde el 2 de julio, las últimas nevadas permitieron abrir nuevos sectores de la montaña.

Actualmente se encuentran habilitadas cuatro de las pistas más extensas del centro de esquí, mientras continúan las obras de infraestructura previstas para esta temporada.

Más sectores habilitados para esquiar

Gracias a las nevadas registradas en la parte alta del cerro, donde se acumularon más de 40 centímetros de nieve, y al sistema de nieve de cultivo, el último fin de semana largo se incorporaron nuevas áreas esquiables.

Hoy están abiertas las pistas Panorámico, Leo Rudolph (homologada para competencias por la Federación Internacional de Ski), Muro y Cóndor.

En la base también funciona la pista Ski Fun Day, para quienes se inician en el esquí o buscan una experiencia recreativa durante el día.

Avanza la nueva telesilla

Una de las obras que continúa en ejecución es la nueva telesilla cuádruple, que unirá la base del cerro, ubicada a 900 metros de altura, con la zona intermedia, a 1.450 metros sobre el nivel del mar.

Según informó la empresa, el nuevo medio de elevación será exclusivo para esquiadores y permitirá incrementar la capacidad de transporte de pasajeros una vez que entre en funcionamiento. Por el momento, los trabajos siguen en marcha y no fue anunciada una fecha para su habilitación.

Más nieve en la base y un área para principiantes

Otra de las incorporaciones de esta temporada fue la ampliación del sistema de nieve de cultivo mediante la instalación de nuevos cañones.

El objetivo es mantener cubierto todo el sector de principiantes y permitir que los visitantes puedan esquiar hasta el refugio, el estacionamiento y el hotel ubicado al pie de las pistas cuando las condiciones lo permitan.

Además, se amplió la pista y el poma Ski Fun Day, un espacio pensado para quienes quieren aprender sin necesidad de adquirir un pase para toda la montaña.

Escuela de esquí y actividades para todas las edades

Durante las vacaciones de invierno también funciona la Escuela de Ski & Snowboard, que ofrece clases para principiantes y para quienes ya cuentan con experiencia.

La propuesta incluye el Jardín de Nieve, destinado a los más pequeños, y la Escuelita de Nieve, orientada a chicos y adolescentes de entre 7 y 16 años, con turnos de mañana, tarde o jornada completa.

También se dictan clases para adultos, a cargo de instructores certificados.

Nuevos espacios gastronómicos y mejoras en el alojamiento

En materia de servicios, este invierno se incorporó el restaurante de altura La Roquita, destinado exclusivamente a esquiadores, y dos nuevos food trucks en el sector de la telesilla Plateau. Con estas incorporaciones, el centro de esquí cuenta con nueve propuestas gastronómicas distribuidas en distintos sectores de la montaña.

En cuanto al alojamiento, fue renovado el Refugio Albrecht Rudolph, que vuelve a recibir visitantes con habitaciones para grupos y espacios comunes para quienes permanecen varios días en el cerro.

Además de la oferta disponible en la montaña, quienes visitan el Cerro Perito Moreno también encuentran alternativas de alojamiento, gastronomía y actividades en El Bolsón y el resto de la Comarca Andina.

Tarifas para la temporada alta

Para el período de temporada alta, comprendido entre el 12 de julio y el 1 de agosto, Laderas informó que mantiene descuentos para quienes adquieran pases por varios días.

Según informó la empresa, el pase de cinco jornadas tiene un valor promedio de 92.400 pesos por día.

O.P.