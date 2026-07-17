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17 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo

"Su compromiso, vocación, calidad humana y entrega en el cuidado de cada persona dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir este camino", expresaron desde la institución en un conmovedor acto.
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel vivió un emotivo acto y celebración a sus trabajadoras, en el nombramiento de la Sala de Partos, homenajeando a la enfermera Nivia Alonqueo, quien se jubiló tras 30 años de servicio y vocación.

 


“Hoy nos reunimos para rendir homenaje a nuestra compañera Nidia, quien durante 30 años brindó servicio a nuestra institución y a la comunidad. Su compromiso, vocación, calidad humana y entrega en el cuidado de cada persona dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir este camino”, expresaron sus compañeras desde la institución.

 


El Hospital tendrá guardado su recorrido y el recuerdo para las familias que han visto nacer sus hijos en ese espacio: “Con motivo de su jubilación, tus compañeros queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocer una trayectoria construida con responsabilidad, empatía y dedicación. Que esta placa sea un símbolo de nuestro cariño, respeto y gratitud y un recuerdo permanente del valioso legado que dejás en esta institución. Gracias por tantos años de servicio y por todo lo que dejas en cada uno de nosotros”.

 

SL

 

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