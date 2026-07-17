Taccetta detalló las obras proyectadas para Esquel

La actividad oficial comenzó con la inauguración del parque fotovoltaico "Ing. Víctor Gabriel Saunders" de la Cooperativa 16 de Octubre. Las autoridades locales continúan la jornada con una reunión técnica junto a referentes del sector hidroeléctrico para evaluar las condiciones y avances del nuevo pliego licitatorio.

Por la tarde, la comitiva se trasladará al Hotel Tehuelche. Allí se concretará la presentación del plan de infraestructura destinado a las instituciones deportivas locales, un proyecto que cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes. "Va a estar presente también el presidente de Chubut Deportes, Milton, que ha colaborado muchísimo para que esto sea posible. Son aportes importantes para que crezca el deporte y la infraestructura deportiva en nuestra ciudad", detalló el intendente Matías Taccetta. En ese mismo marco, se prevé el anuncio de un playón deportivo y del Gimnasio Municipal N° 2 en el barrio Chanico Navarro, cuyos aspectos técnicos ya fueron definidos junto a equipos de ingenieros y arquitectos.

Detalles y características del primer parque lineal de Esquel

El proyecto de la gestión municipal apunta a la reconversión urbana mediante la creación del primer parque lineal de la localidad, un espacio que tendrá una extensión de 500 metros lineales divididos en distintas áreas temáticas. Las autoridades confirmaron que el convenio ya se encuentra firmado y que la Secretaría de Economía inició los procesos de compra correspondientes.

Para explicar la escala de la intervención, Taccetta comparó la dimensión del nuevo espacio con paseos existentes en la ciudad. "La Plaza del Cielo nos costó un tiempo largo poder definir y poder contratar todas las empresas que eran necesarias que trabajen. El parque lineal sería cinco veces la Plaza del Cielo. Tanto en juegos, como en mobiliario, como en el playón deportivo, el pumptrack, los senderos. Es partir de la nada, porque es un descampado, a tener un parque lineal, el primer parque lineal de nuestra ciudad", precisó el mandatario.

La obra requiere la articulación entre las áreas operativas de la Municipalidad para cumplir con el cronograma de ejecución. El Ejecutivo local fijó un plazo de concreción de nueve meses para la finalización de los trabajos. "Nos pusimos plazo. En menos de nueve meses tiene que estar terminado el parque lineal. Siempre digo que la política lo que se tiene que poner es plazos para poder cumplirlos. No decir que vas a hacer algo y después no hacerlo", concluyó Taccetta.

EBW