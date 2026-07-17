Taccetta sobre el Parque Solar: "Es algo histórico"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico Arroyo Seco, que lleva el nombre Ing. Víctor Gabriel Saunders, y destacó la importancia de la obra para Esquel, Trevelin y toda la provincia.

Al inicio de su discurso, el mandatario municipal pidió disculpas por la ausencia del gobernador Ignacio Torres y explicó que el mandatario se encontraba en camino hacia la ciudad.

“Gracias por su presencia. Ante todo, pedir disculpas de parte del gobernador que no pudo estar presente, hizo todo lo posible. Ha llegado a la localidad de Bariloche y está viniendo hacia Esquel”, expresó.

Taccetta remarcó que la inauguración representa un hecho trascendental para la región y felicitó a quienes hicieron posible el proyecto.

“Es un honor estar acá, presente, para darle inicio a esto que es algo histórico. No solamente para la ciudad, para las dos ciudades, para Trevelin también. El primer parque fotovoltaico de la provincia”, afirmó.

“Es el primero de unos cuantos, espero”, agregó el intendente, quien destacó el trabajo articulado entre el municipio y la Cooperativa 16 de Octubre.

“Agradecer también la colaboración y el trabajo en conjunto desde todo este tiempo que me toca ser intendente. Desde el primer momento la predisposición de parte de la cooperativa de escuchar, de escucharnos en nuestras necesidades y también de gestionar en conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, valoró las obras que se lograron avanzar durante su gestión y que habían sido planteadas previamente: “Es todo un logro. En estos pocos tiempos, o dos años y medio de gestión, haber logrado obras que se venían gestionando hace mucho tiempo”.

Además, adelantó que ya está preparado el contrato para una obra esperada por la comunidad: “Era un anuncio que iba a hacer el gobernador, pero aprovecho la oportunidad, el inicio de una obra esperada como es la cloaca máxima. Más de 2.500 millones de pesos y ya tenemos el contrato listo para firmar”, afirmó.

Durante su discurso, Taccetta también destacó el rol de la Cooperativa 16 de Octubre y la importancia del orden financiero para poder concretar inversiones. “Tener las cuentas saneadas no es algo fácil, lo sabemos. En tiempos como los que estamos viviendo, pero es un orgullo para nosotros como municipio que todas las instituciones de la ciudad sigan la misma línea”, afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del Banco del Chubut y resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones.

“Un agradecimiento especial, acá está el presidente del Banco de Chubut, también por el acompañamiento a la institución, no solamente a la cooperativa, sino a cada una de las instituciones de la ciudad para que sea posible las inversiones necesarias para el crecimiento de cada una de las localidades”, concluyó.

R.G