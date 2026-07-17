Esquel inauguró el Parque Solar y avanza hacia una nueva etapa energética

La Cooperativa 16 de Octubre puso en funcionamiento este viernes el Parque Solar Fotovoltaico Arroyo Seco, una obra que representa un nuevo paso en la incorporación de energías renovables para Esquel, Trevelin y la región cordillerana.

El acto de inauguración se realizó en el predio de la Estación Transformadora Arroyo Seco, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 259, camino a Trevelin, con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones, trabajadores de la Cooperativa y vecinos.

El proyecto fue diseñado con el objetivo de avanzar hacia la autogeneración de energía mediante fuentes limpias y reducir de manera progresiva la dependencia de otros sistemas de abastecimiento energético.

La planta cuenta con 594 paneles fotovoltaicos y alcanzará una generación cercana a los 300 kilowatts de potencia alterna. La energía producida será incorporada directamente a la red eléctrica local para abastecer a la comunidad.

Con esta puesta en marcha, el Parque Solar Arroyo Seco se posiciona como uno de los proyectos fotovoltaicos más relevantes de Chubut y permitirá generar energía equivalente al consumo anual de cientos de hogares.

La obra marca el inicio de una nueva etapa para la generación renovable en la zona cordillerana y fortalece el camino hacia un sistema energético con mayor participación de fuentes limpias.

R.G