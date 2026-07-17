Illuminati: "El Parque Solar Arroyo Seco marca un antes y un después para la región"

El presidente de la Cooperativa 16 de Octubre, Miguel Illuminati, aseguró que la inauguración del Parque Solar Arroyo Seco representa un hito para Esquel, Trevelin y toda la región, al tratarse de una obra que apuesta por la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo energético.

Durante el acto inaugural, sostuvo que el proyecto refleja la visión de futuro de la institución y el compromiso de seguir impulsando iniciativas que beneficien a la comunidad.

"Es para mí un enorme orgullo darle la bienvenida a la inauguración del Parque Solar Arroyo Seco, una obra que representa mucho más que una infraestructura energética. Representa la visión de un futuro y el compromiso de nuestra cooperativa con la innovación", expresó.

Un paso hacia una matriz energética más sustentable

Illuminati destacó que el parque cuenta con 594 paneles fotovoltaicos y una capacidad de generación de 300 kilovatios, lo que permitirá comenzar a incorporar energía renovable al sistema eléctrico de la región.

"Este parque, con sus 594 paneles fotovoltaicos y una capacidad de generación de 300 kilovatios, marca un antes y un después para Esquel, Trevelin y toda la región. No solo por comenzar a inyectar energía limpia a nuestra red, sino porque demuestra que las cooperativas podemos generar proyectos estratégicos en beneficio de toda la comunidad", afirmó.

Además, remarcó que este tipo de inversiones permiten avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

"Las inversiones de este tipo tienen un enorme valor. Nos permiten diversificar nuestra matriz energética, incorporar tecnologías más eficientes, reducir costos a largo plazo y avanzar en un modelo de desarrollo más sostenible", señaló.

En ese sentido, agregó que "cada peso invertido en infraestructura energética es una inversión en el futuro, en la calidad del servicio y en la autonomía de nuestra región".

Un reconocimiento al trabajo colectivo

El presidente de la Cooperativa agradeció a quienes participaron en la concreción del proyecto y recordó que la iniciativa comenzó a gestarse hace varios años.

"Quiero agradecer especialmente a quienes hicieron posible este proyecto, los profesionales, los técnicos de la cooperativa, las empresas y las organizaciones que nos acompañaron, y a todos los que con esfuerzo y convicción transformaron una idea de varios años en una realidad", manifestó.

En ese marco, también reconoció el impulso que le dio Gabriel Saunders al proyecto desde sus comienzos.

"En esto está metido el señor Saunders, que hace años lo quería hacer y hoy es una realidad", destacó.

El comienzo de una nueva etapa

Para finalizar, Illuminati aseguró que la inauguración del Parque Solar Arroyo Seco representa el inicio de una nueva etapa para la Cooperativa 16 de Octubre y ratificó el compromiso de seguir desarrollando obras para la comunidad.

"Este es solo el comienzo de nuestro compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y fortalezcan el desarrollo de nuestra comunidad", concluyó.

MA