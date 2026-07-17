Álvarez valoró el parque solar de Esquel y anunció la recuperación institucional de la Cooperativa 16 de Octubre

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FASE), José Álvarez, participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico Arroyo Seco y destacó el impacto de la obra como un paso hacia una matriz energética más sustentable.

Durante su discurso, Álvarez aseguró que el proyecto representa "una decisión estratégica que mira hacia el futuro" y remarcó que la iniciativa refleja la capacidad de las cooperativas para impulsar obras con una mirada de largo plazo.

"Es una obra que habla de innovación, de desarrollo, de sustentabilidad y sobre todo de la enorme capacidad que tienen nuestras cooperativas cuando planifican con visión de largo plazo", expresó.

Un reconocimiento al trabajo cooperativo

Álvarez felicitó a la Cooperativa 16 de Octubre, a sus trabajadores, técnicos, autoridades y asociados por la concreción del parque solar.

"Esta obra es fruto del esfuerzo colectivo de toda una comunidad", sostuvo Álvarez, quien destacó que el cooperativismo no tiene como único objetivo el resultado económico, sino también "el bienestar de su comunidad".

En ese sentido, señaló que las cooperativas atraviesan nuevos desafíos vinculados a la transición energética, la incorporación de tecnología, la generación distribuida y la eficiencia energética.

"Los desafíos que vienen son demasiado grandes para enfrentarlos solos. La transición energética, la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, la generación distribuida, la movilidad eléctrica, la eficiencia energética, todo eso exige instituciones fuertes y cooperativas trabajando en conjunto", afirmó.

La Cooperativa 16 de Octubre recupero su normalidad institucional

Durante su discurso, Álvarez también dio a conocer una noticia vinculada a la situación interna de la Cooperativa 16 de Octubre.

Según explicó, el INAES dispuso el cese de la medida que pesaba sobre la institución, al considerar que las causas que habían dado origen a esa situación fueron superadas.

"Es una buena noticia para Esquel, para todos los asociados de esta cooperativa y para el movimiento cooperativo de Chubut y argentino", señaló.

Además, sostuvo que el proceso demuestra que, con diálogo y responsabilidad institucional, es posible superar dificultades.

"Cuando existe voluntad de diálogo, responsabilidad institucional, trabajo serio y compromiso con la comunidad, es posible superar las dificultades y salir fortalecidos", afirmó.

Un llamado a fortalecer el cooperativismo

Álvarez también invitó a las cooperativas de Chubut que todavía no forman parte de FASE a integrarse a la federación, con el objetivo de fortalecer la representación del sector.

"Cuanto más unidos estemos, más fuerte será nuestra voz", expresó.

Finalmente, utilizó una comparación con el funcionamiento del propio parque solar para destacar la importancia del trabajo conjunto.

"Un parque solar produce energía gracias al trabajo conjunto de miles de paneles. Cada panel aporta una pequeña parte, pero solamente unidos esos paneles logran generar la potencia necesaria. Las cooperativas funcionan exactamente igual", concluyó.

MA