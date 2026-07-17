Mente fuerte y cuerpo preparado: el enfoque integral de “Mentalidad y Deporte”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - En el ámbito del rendimiento físico, suele decirse que el cuerpo llega hasta donde la mente lo permite. Bajo esta premisa nace "Mentalidad y Deporte", una propuesta integral que une la Nutrición Deportiva y el Coaching Deportivo en Esquel, liderada por la Licenciada en Nutrición Laura Rossi y la Profesora y Coach Lorena Iriarte.

A través de un abordaje personalizado, este dúo busca romper con los enfoques convencionales para demostrar que el verdadero bienestar y el éxito deportivo van mucho más allá de la balanza o de un entrenamiento puramente físico.

EL ROL DE LA NUTRICIÓN: MÁS ALLÁ DE LA COMPETENCIA, CREAR HÁBITOS

Laura Rossi es Licenciada en Nutrición, apasionada por el deporte tanto en su práctica personal como en su ámbito profesional. Su enfoque no se limita a preparar a un atleta para una competencia; su verdadero objetivo es la construcción de hábitos saludables que perduren en el tiempo.

"Lo principal es ver con qué contexto cuenta uno. Siempre intento trabajar con la realidad en la que está inmersa esa familia que viene al consultorio", explicó Rossi en una entrevista que tuvo en Radio Nacional Esquel.

La nutricionista advierte sobre una alarmante realidad actual: la aparición en edades tempranas (niños de entre 3 y 10 años) de patologías que antes eran exclusivas de adultos, como el hígado graso, la diabetes o la insulinorresistencia. Por ello, su trabajo se divide en dos extremos: acompañar a quienes llevan una vida muy sedentaria y potenciar a quienes ya practican disciplinas de alto rendimiento.

Para lograrlo, Rossi diseña planes de alimentación personalizados enfocados en brindar energía, favorecer la recuperación, prevenir lesiones y, fundamentalmente, construir una relación saludable con la comida, sin culpas ni extremos.

EL COACHING DEPORTIVO: UN ENTRENAMIENTO CONVERSACIONAL PARA LA MENTE

Por su parte, Lorena Iriarte aporta las herramientas del Coaching Deportivo, Ontológico y Vocacional. Con dos años y medio de trayectoria en el sector —incluyendo su labor como staff en una escuela de coaching en Buenos Aires—, Iriarte define su trabajo como un "entrenamiento conversacional".

"El coaching es un camino maravilloso. Yo acompaño al deportista a través de preguntas que solo él puede responderse. A partir de ahí, vemos dónde está y a dónde quiere ir", señala la profesional.

Este proceso busca generar un "cambio de observador" en el deportista, potenciando su enfoque, confianza y toma de decisiones. Iriarte trabaja con un abanico diverso que va desde deportistas amateurs y de alto rendimiento hasta atletas olímpicos, adaptando las herramientas de manera individual para que cada uno logre alinearse mentalmente con sus objetivos físicos.

UN ESFUERZO COMPARTIDO: EL ROL VITAL DE LAS FAMILIAS Y LOS ENTRENADORES

Uno de los pilares fundamentales de "Mentalidad y Deporte" es entender que el deportista no vive en un vacío. Factores como la economía familiar o la vertiginosa rutina diaria influyen directamente en la alimentación y la constancia de los más jóvenes.

Por este motivo, las profesionales están diseñando talleres y charlas comunitarias dirigidas especialmente a los entrenadores y a las familias. El objetivo es brindarles herramientas prácticas para que sepan cómo acompañar activamente el proceso del atleta: desde asegurar una colación adecuada entre actividades hasta brindar el soporte emocional necesario. Para Rossi e Iriarte, cada actor en el entorno del deportista cumple un rol clave.

CONTACTO Y CONSULTAS

Aunque el seguimiento y los planes de trabajo son netamente individuales y personalizados, el espacio ofrece también charlas abiertas para la comunidad en Esquel y la región, abordando temas clave como la claridad de objetivos ante una competencia y la organización nutricional.

Para conocer más sobre sus propuestas, talleres o coordinar consultas (tanto presenciales como online), se puede seguir su día a día o tomar contacto a través de los canales oficiales:

Instagram: @mentalidadydeportesq

Teléfonos de contacto / WhatsApp: (2945) 465471 / (2945) 582486