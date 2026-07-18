Un pesquero hundido, 8 desaparecidos y familiares que no se rinden: la tragedia del Rigel continúa

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por los familiares de los tripulantes desaparecidos del pesquero Rigel, con lo que se cierra la posibilidad de reabrir la investigación judicial sobre el hundimiento del buque en junio del 2018. Los familiares lejos de quedarse con esa decisión recurrirán a la Corte Suprema de la Nación para plantear la reapertura de la investigación y en caso de ser rechazada la presentación irán a la Corte Interamericana.

“Otro revés, otro cachetazo a los familiares”, dijo Hugo Amadeo, padre de uno de los tripulantes del Rigel, quien planteó “nos notificaron que confirman el fallo de Gerald y aducen que no hay agravio necesario como para desarchivar la causa. No hay culpables, el mar tiene la culpa”.

Esta visión de la justicia se contrapone con la investigación y datos recabados por las familias de los tripulantes del barco pesquero donde pudieron establecer que “el barco salió en malas condiciones, había una guardia de seis prefectos cuando salió en Mar del Plata y que nunca firmaron la salida. Ellos nunca fueron llamados a declarar” denunció Amadeo.

A diferencia de lo que plantea la justicia, los familiares afirman que en torno a lo finalizó con el hundimiento del buque pesquero “hay responsables” y “la justicia, lamentablemente, no nos va a dar esa posibilidad porque nosotros lo que queremos es justicia”.

Uno de los puntos denunciados por los familiares de los tripulantes es que “tenemos las pruebas que el mecánico entró al puerto el día 5 a la tarde y puso en funcionamiento el Rigel, que tenía problemas de electricidad. Pero de eso no hay registro tampoco. Nosotros llevamos todas las pruebas de este señor y nunca fue llamado a declarar”, aseguró Hugo Amadeo.

El padre de uno de los desaparecidos en el hundimiento planteó que desde la Justicia “juegan al desgaste” aunque advirtió que “vamos a apelar a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a aguantar todas las instancias, y si no tenemos respuesta apelaremos a la Corte Interamericana”.

Ante todos los obstáculos que van surgiendo los familiares siguen porque “seguimos luchando por nuestros hijos, por su memoria, por que tengan justicia y puedan descansar en paz” añadiendo "como lo digo siempre, el mar es el culpable y el mar no mata, mata la corrupción. Esa es la situación que vivimos los familiares, que estamos acostumbrados a estos cachetazos”.

Para concluir dejó un mensaje contundente sobre las situaciones que históricamente han sufridos los hombres que se dedican a esta actividad porque “hay 240 desaparecidos del mar y nunca hubo un culpable. Nosotros mantenemos la lucha, vamos a estar firmes, sabemos que hay una situación muy complicada para nosotros revertir esto pero vamos a molestar hasta el último día que nos toque de vida”.

El naufragio ocurrió durante un fuerte temporal mientras la embarcación participaba de la temporada de langostino. A las 23:00 horas del 8 de junio de 2018, el Rigel emitió una señal de emergencia satelital y perdió todo contacto. En los días siguientes, el cuerpo del capitán fue recuperado en la zona, pero el resto de los ocho tripulantes continúa desaparecidos.