Expo Invierno 2026: conocé la grilla de artistas para el sábado

La Expo Invierno 2026 en Esquel continuará este sábado 18 de julio con una nueva jornada de actividades en el Gimnasio Municipal, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos en vivo y recorrer los numerosos puestos de artesanos y emprendedores locales.

Las actividades comenzarán a partir de las 17:00 horas y la programación artística estará integrada por La Faraona, Micelio, Ka Quebracho, Ballet Independencia, Pacto Tumbadi, Caporales Virgen de Urkupiña, Incógnitos y Anónimos, quienes subirán al escenario a lo largo de la tarde.

Además de los shows, la Expo ofrece un amplio paseo con artesanos y productores, convirtiéndose en una de las principales propuestas para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Esquel. La entrada es libre y gratuita.

R.G