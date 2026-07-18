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Por Redacción Red43

Expo Invierno 2026: conocé la grilla de artistas para el sábado

Desde las 17:00, el Gimnasio Municipal ofrecerá música en vivo, danzas y una amplia propuesta de artesanos y emprendedores. La Faraona, Micelio y Ka Quebracho encabezan la programación artística.
Por Redacción Red43

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La Expo Invierno 2026 en Esquel continuará este sábado 18 de julio con una nueva jornada de actividades en el Gimnasio Municipal, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos en vivo y recorrer los numerosos puestos de artesanos y emprendedores locales.

 

Las actividades comenzarán a partir de las 17:00 horas y la programación artística estará integrada por La Faraona, Micelio, Ka Quebracho, Ballet Independencia, Pacto Tumbadi, Caporales Virgen de Urkupiña, Incógnitos y Anónimos, quienes subirán al escenario a lo largo de la tarde.

 

Además de los shows, la Expo ofrece un amplio paseo con artesanos y productores, convirtiéndose en una de las principales propuestas para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Esquel. La entrada es libre y gratuita.

 

 

 

 

R.G

 

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