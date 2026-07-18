La Feria en Trevelin sigue hoy sábado y mañana domingo

Hasta el domingo, Trevelin vive su Paseo Municipal de Invierno.

Con más de 60 puestos entre artesanos y productores, se desarrolla el Paseo Municipal de Invierno 2025 de Trevelin, en el Polideportivo Municipal Evita.

Este viernes se realizó la inauguración , con el intendente Héctor Ingram encabezó la inauguración oficial de la cual participaron también los concejales Facundo País, Emilia Mendez, David Arakawa, Marisol Salazar, el secretario coordinador de Gabinete Livio Espinoza; los secretarios de Deportes Carlos Sainz; de Cultura Gustavo de Vera; director de Gobierno, Marcelo Sosa, coordinador de Parajes, Belarmino Alvarez, coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Jacobsen.

Nicolás Ewdokimoff, secretario de Producción de la Municipalidad de Trevelin se dirigió a los presentes destacando el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, "con el objetivo de recuperar este espacio en temporada invernal para que productores, artesanos y manualeros puedan exponer y vender sus productos", agradeciendo a la comisión de la Expo Feria por la colaboración brindada hacia la organización.

En el marco del Paseo Municipal de Invierno, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes realizó un reconocimiento a Paola González (La Kermesse Regionales), Sergio Rodríguez (Viñas del Nant y Fall), Mónica Paiva (Möka Tienda de Regalos) y Susana de la Fuente (Casa de Té Nain Maggie), en agradecimiento por su permanente acompañamiento a los emprendedores y productores locales, promoviendo la comercialización de sus productos a través de sus espacios comerciales.

Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el desarrollo de la producción local y el crecimiento de la economía regional.

El Paseo Municipal de Invierno permanecerá abierto al público hasta el domingo inclusive, sábado de 14hs a 21hs y domingo de 10hs a 15hs.

SL