El  Cine Municipal presenta tres funciones hoy y estrena Supergirl

La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Cultura, invita a vecinos y visitantes a continuar disfrutando de la programación especial de vacaciones de invierno en el Cine Municipal, con una cartelera pensada para toda la familia.

Este sábado habrá tres funciones. La programación comenzará a las 15 horas con Minions & Monstruos, continuará a las 17:30 horas con Toy Story 5 y finalizará a las 20:30 horas con el esperado estreno de Supergirl.

Las entradas podrán adquirirse el mismo sábado a partir de las 14 horas en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330., a un valor de 7.500 las películas 2D y 8.500 las proyecciones 3D.

Desde el municipio se destaca que la propuesta forma parte de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno, con el objetivo de brindar alternativas recreativas y culturales para que las familias puedan disfrutar de este receso invernal en la ciudad.

Se invita a la comunidad a acercarse al Cine Municipal y ser parte de una nueva jornada de entretenimiento con películas para todas las edades.