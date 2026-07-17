"Más de diez instituciones recibieron un aporte para hacer mejoras que decide cada club"

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, celebró la entrega de fondos el día de hoy, para clubes de Esquel, y acompañado por el gobernador Ignacio Torres, el intendente Matías Taccetta, además de los responsables de cada espacio que pondrá en marcha las reformas en cada espacio deportivo.

Reyes detalló que "más de diez instituciones recibieron un aporte para hacer mejoras que decide la comisión directiva, que decide el club".

La autonomía y el apoyo, van de la mano en la realidad de cada espacio, remarcó Reyes: "entendíamos que era necesario un programa con financiamiento para algunas mejoras, para la estructura deportiva, rápidamente nos pusimos de acuerdo con cada uno de los clubes con un claro objetivo de que este financiamiento le llegue a todos".

El apoyo económico, una decisión política: "una decisión de la provincia, para quienes estamos en el deporte, fortalecer a tantos dirigentes que hacen un trabajo enorme, en toda la Argentina".

La felicidad del vínculo generado y los futuros trabajos: "yo estoy convencido que si el Estado tuviera que hacer el trabajo social que hacen los clubes, no alcanzaría presupuesto para hacerlo, entonces si lo entendemos de esa manera, no es un gasto sino una inversión ".

Los fondos son diferentes en cada espacio, marcó Reyes, pero "rondan entre 10 y 15 millones por club", y se plantea como un trabajo en etapas, "con el objetivo de terminar obras", algunas de ellas en marcha anteriormente: "y luego pensar un segundo desembolso" para otros clubes y espacios, que en toda la provincia suman más de 100 obras, incluyendo comunas rurales dónde el deporte se vive en espacios más reducidos o en otra escala, concluyó Reyes.

SL