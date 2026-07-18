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RED43 sociedad Vialidad Chubut
18 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Provincial informó el estado de las rutas en nuestra región

Tras una noche helada y con bancos de niebla, la circulación en la región se encuentra monitoreada en áreas clave. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Tras una noche de humedad y bancos de neblina en distintas áreas de nuestra región Vialidad Provincial informó el estado de las rutas para quienes circulen este mediodía.

 

 

Corcovado - Cruce Cerro Centinela

 

Transitable con extrema precaución por bancos de neblina. Calzada húmeda en sectores. Banquinas inestables en ruta y acceso a la comuna. Visibilidad muy reducida por bancos de neblina.

 

 

Acceso Cerro Centinela - Las Mentas

 

Transitable con precaución. Calzada húmeda por lluvia. Banquinas inestables y con barro en sectores. Visibilidad reducida por neblina.

 

 

Las Mentas - Empalme Ruta 17 - Trevelin

 

 Calzada húmeda en sectores y banquinas inestables. Visibilidad reducida por neblina.

 

 

Acceso a Cerro Centinela

 

Transitable con precaución. Calzada húmeda y banquinas inestables. Bancos de neblina.

 

 

Corcovado - Tecka

 

Calzada húmeda, sectores con barro y banquinas blandas e inestables. Visibilidad reducida.

 

 

Circular con las luces bajas encendidas y a baja velocidad.

 

 

Camión de AVP arrojando sal en sectores y recorriendo ruta.

 

SL

 

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