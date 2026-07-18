Vialidad Provincial informó el estado de las rutas en nuestra región

Tras una noche de humedad y bancos de neblina en distintas áreas de nuestra región Vialidad Provincial informó el estado de las rutas para quienes circulen este mediodía.
Corcovado - Cruce Cerro Centinela
Transitable con extrema precaución por bancos de neblina. Calzada húmeda en sectores. Banquinas inestables en ruta y acceso a la comuna. Visibilidad muy reducida por bancos de neblina.
Acceso Cerro Centinela - Las Mentas
Transitable con precaución. Calzada húmeda por lluvia. Banquinas inestables y con barro en sectores. Visibilidad reducida por neblina.
Las Mentas - Empalme Ruta 17 - Trevelin
Calzada húmeda en sectores y banquinas inestables. Visibilidad reducida por neblina.
Acceso a Cerro Centinela
Transitable con precaución. Calzada húmeda y banquinas inestables. Bancos de neblina.
Corcovado - Tecka
Calzada húmeda, sectores con barro y banquinas blandas e inestables. Visibilidad reducida.
Circular con las luces bajas encendidas y a baja velocidad.
Camión de AVP arrojando sal en sectores y recorriendo ruta.
SL