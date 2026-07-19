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19 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Argentina y España no se sacan diferencias

La Selección Argentina iguala sin goles con España tras los primeros 45 minutos de la final del Mundial 2026. El campeón defensor buscará destrabar el partido en el complemento.
Por Redacción Red43

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Finalizaron los primeros 45 minutos de la final del Mundial 2026 y Argentina y España empatan 0 a 0 en un partido parejo y de alta intensidad, con ambos equipos disputando cada pelota y sin lograr romper el cero.

 

La Selección Argentina mostró solidez defensiva y buscó generar peligro cada vez que recuperó la posesión, mientras que España intentó imponer su estilo de juego, aunque se encontró con una defensa firme del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

 

Con el marcador igualado, todo se definirá en el segundo tiempo. La Albiceleste irá en busca del gol que le permita quedarse con el bicampeonato del mundo, mientras que el seleccionado español intentará aprovechar sus oportunidades para levantar el trofeo.

 

 

 

R.G

 

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