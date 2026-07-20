Escapó de un control en Lago Puelo, chocó un patrullero y fue interceptado en El Bolsón

Un operativo de control vehicular realizado el sábado al mediodía en Lago Puelo terminó con una persecución que se extendió hasta El Bolsón. El conductor de un Chevrolet Astra blanco no se detuvo ante la señal policial, escapó por la Ruta 16, embistió un móvil durante la fuga y finalmente fue identificado en un domicilio de la ciudad rionegrina.

La información fue confirmada por la subjefa de la Unidad Regional Esquel de la Policía del Chubut, comisario Carolina Pauli, quien explicó que el procedimiento comenzó durante un control preventivo de rutina.

Ignoró el control y escapó por la Ruta 16

Según relató la funcionaria, los efectivos intentaron detener la marcha del vehículo para realizar un control de documentación, tal como prevé la Ley Nacional de Tránsito. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señales policiales y aceleró para escapar.

A partir de ese momento comenzó una persecución que, de acuerdo con la Policía, se desarrolló procurando preservar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

En un intento por detener la marcha del automóvil, el patrullero logró sobrepasarlo. Lejos de detenerse, el Chevrolet Astra impactó contra el móvil policial y continuó la fuga con dirección a El Bolsón.

La persecución terminó en un barrio de El Bolsón

Al cruzar el límite provincial, tomó intervención la Comisaría 12 de El Bolsón, que colaboró con el operativo.

Finalmente, los efectivos localizaron el vehículo en un barrio de la ciudad. Del automóvil descendieron el conductor y dos mujeres, quienes ingresaron a una vivienda. Poco después fueron identificados con intervención del personal policial de Río Negro.

La prueba de alcoholemia fue realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y arrojó resultado positivo para el conductor.

Qué actuaciones se iniciaron

Además de la infracción por conducir con alcohol en sangre, la Policía informó que se labraron actuaciones por desobediencia, al no acatar la orden de detener el vehículo, y por daños, debido al choque contra el patrullero. También se detectó que durante el procedimiento no fue presentada la documentación correspondiente del automóvil.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut y el de Río Negro fueron informados del caso y dispusieron las actuaciones judiciales correspondientes. La eventual imputación del conductor quedará sujeta al avance de la investigación.

Desde la Policía remarcaron que este tipo de operativos conjuntos son habituales entre Lago Puelo y El Bolsón debido a la conexión permanente que representan la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 16, lo que exige una coordinación constante entre ambas jurisdicciones.

O.P.