Domingo despejado, pero con temperaturas bajo cero

Este domingo tendrá el calor de la Final del Mundial, pero el clima Esquelense se mantendrá helado y apenas superando los cero grados al mediodía.

Si bien se mantendrá despejada la jornada, la helada madrugada rondará los -5 grados y el sol apenas superará los 2 grados al mediodía.

La tarde no tendrá mejoras según el Servicio Meteorológico, descendiendo incluso a -7 grados según algunos pronósticos para la noche.

Habrá que tener a mano remera térmica bajo la camiseta de la selección argentina.

SL