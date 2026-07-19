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19 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Domingo despejado, pero con temperaturas bajo cero

La jornada tendrá un máximo de 2 grados y se mantendrá fría, en la previa a la final del Mundial, según el Servicio Meteorológico.
Por Redacción Red43

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Este domingo tendrá el calor de la Final del Mundial, pero el clima Esquelense se mantendrá helado y apenas superando los cero grados al mediodía.

 

Si bien se mantendrá despejada la jornada, la helada madrugada rondará los -5 grados y el sol apenas superará los 2 grados al mediodía.

 

La tarde no tendrá mejoras según el Servicio Meteorológico, descendiendo incluso a -7 grados según algunos pronósticos para la noche.

 

Habrá que tener a mano remera térmica bajo la camiseta de la selección argentina.

 

SL

 

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