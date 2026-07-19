La comisaría de Camarones detuvo a cazadores furtivos

Personal la Subcomisaría de Garayalde, que se encontraba de patrullaje por ruta Ruta Nacional N° 3, km 1640, detectaron una Toyota Hilux blanca con cuatro hombres que reparaban una rueda.

Al observar manchas de sangre, descubrieron bajo un plástico negro partes de guanaco. Los ocupantes no contaban con permisos de caza ni autorización del campo, y manifestaron haber dejado las armas en una estancia.

Esto ocurrió en la medianoche del día viernes.

Personal de Camarones, identificó a los cuatro involucrados y se halló además el cuerpo faenado de un puma.

Se secuestraron: 28 paletas, 27 cuartos, 27 lomos y 27 vanias de guanaco, 1 puma, 9 cartuchos calibre 308 WIN CBC, 9 vainas servidas del mismo calibre, 1 arma blanca y 1 piedra de afilar.

La Fiscal Dra. Herrera de Comodoro Rivadavia dispuso el traslado de la carne incautada hacia Comisaria Camarones para su destrucción.