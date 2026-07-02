Rescataron a un caballo que había caído en un zanjón

Un rescate de un caballo en Lago Puelo tuvo lugar durante la tarde de este miércoles luego de que el equino quedara atrapado en un zanjón en las inmediaciones del sendero que conduce al refugio del Motoco.

Según informó Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso ingresó minutos antes de las 16 hs a través de la comisaría local, que alertó sobre la situación del animal en ese sector de la montaña.

Tras recibir el llamado, se despacharon dos móviles con sus respectivas dotaciones hacia el lugar para llevar adelante las tareas de rescate.

Luego de las maniobras realizadas por el personal, el caballo pudo ser retirado del zanjón y puesto nuevamente a resguardo.

O.P.