Un incendio afectó parte del techo de una vivienda

Un incendio de vivienda en El Bolsón requirió la intervención de Bomberos Voluntarios durante la tarde de este miércoles en el Barrio Esperanza. El hecho ocurrió antes de las 17 hs en un domicilio ubicado en el callejón Nº 2, detrás de la escuela.

La alerta ingresó a través del sistema 911, que informó sobre un foco ígneo en una vivienda del barrio. Tras el aviso, una dotación se dirigió al lugar para asistir en la emergencia.

Al arribar, los bomberos constataron que los propietarios ya habían logrado controlar el fuego, evitando que se propagara hacia otros sectores de la casa.

Según se informó, el incendio se había originado en la cumbrera del techo, en el sector correspondiente a un dormitorio ubicado en la planta superior de la vivienda.

Posteriormente, el personal realizó tareas de verificación utilizando una cámara térmica para descartar la presencia de puntos calientes que pudieran provocar una reactivación del fuego.

La vivienda afectada posee dimensiones aproximadas de 8x10 metros y los daños fueron menores, estimados en alrededor del 1% de la estructura.

O.P.