Invitan a una charla para entender mejor el clima de la Comarca Andina

El clima forma parte de las conversaciones diarias en la Comarca Andina. Las heladas, el viento, las nevadas o las diferencias de temperatura entre un valle y otro condicionan actividades cotidianas y muchas veces despiertan preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas.

Con ese punto de partida, el Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de una charla abierta titulada "Tiempo y clima: cuestiones para su interpretación. Hechos y procesos en la Comarca Andina del Paralelo", que se realizará este sábado 4 de julio a las 11 horas en el Centro de Visitantes.

La propuesta estará a cargo del Dr. Geógrafo Santiago Bondel, profesor consulto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y especialista en investigaciones vinculadas a la geografía patagónica.

Durante el encuentro se abordará cómo el estado del tiempo influye en distintos aspectos de la vida diaria, desde la ropa que elegimos cada mañana hasta la organización del trabajo, la salud o las actividades recreativas al aire libre.

Además, se analizarán ejemplos propios de los valles y montañas de la Comarca Andina, con el objetivo de aportar herramientas para interpretar mejor fenómenos que forman parte del paisaje cotidiano.

La actividad será abierta al público, gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que cualquier persona interesada podrá acercarse y participar del encuentro.

O.P.