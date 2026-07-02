-10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 02 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina Parque Nacional Lago PueloLago Puelo
02 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Invitan a una charla para entender mejor el clima de la Comarca Andina

La actividad se realizará en el Parque Nacional Lago Puelo y estará a cargo del geógrafo Santiago Bondel, especialista en geografía patagónica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El clima forma parte de las conversaciones diarias en la Comarca Andina. Las heladas, el viento, las nevadas o las diferencias de temperatura entre un valle y otro condicionan actividades cotidianas y muchas veces despiertan preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas.

 

Con ese punto de partida, el Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de una charla abierta titulada "Tiempo y clima: cuestiones para su interpretación. Hechos y procesos en la Comarca Andina del Paralelo", que se realizará este sábado 4 de julio a las 11 horas en el Centro de Visitantes.

 

La propuesta estará a cargo del Dr. Geógrafo Santiago Bondel, profesor consulto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y especialista en investigaciones vinculadas a la geografía patagónica.

 

 

Durante el encuentro se abordará cómo el estado del tiempo influye en distintos aspectos de la vida diaria, desde la ropa que elegimos cada mañana hasta la organización del trabajo, la salud o las actividades recreativas al aire libre.

 

Además, se analizarán ejemplos propios de los valles y montañas de la Comarca Andina, con el objetivo de aportar herramientas para interpretar mejor fenómenos que forman parte del paisaje cotidiano.

 

La actividad será abierta al público, gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que cualquier persona interesada podrá acercarse y participar del encuentro.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Aprender kayak desde cero: una propuesta para todas las edades en el Natatorio Municipal de Esquel
2
 Atención Esquel: habrá un corte de luz mañana viernes
3
 Falleció Fernando Raposeiras, concejal y presidente del bloque Unión por la Patria
4
 Juan Fernando González Raposeiras QEPD
5
 Realizarán en Esquel el juicio contra un médico acusado de abuso
1
 "El Diablo Viste a la Moda 2" llega al Cine Auditorio Municipal de Esquel
2
 Esquel recordó a los Policías Caídos en Cumplimiento del Deber
3
 Buscan un jurado imparcial para volver a tratar el caso de abuso sexual contra una niña
4
 Mandalorian y Grogu llegan a Esquel en el regreso del Cine Auditorio Municipal
5
 Provincia presentó el proyecto para transformar “La Calera” de Trelew en un polo gastronómico y productivo
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -