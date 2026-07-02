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Por Redacción Red43

Pronostican una jornada fría en Esquel con mínima de -7°C y máxima de 3°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 2 de julio no se esperan precipitaciones. El cielo irá de ligeramente nublado a despejado y por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 2 de julio una jornada muy fría en Esquel, con una temperatura mínima de -7°C y una máxima de 3°C. Además, no se prevén precipitaciones durante todo el día.

 

Durante la madrugada, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura de -6°C y viento del oeste entre 7 y 12 km/h.

 

Por la mañana, se espera el momento más frío de la jornada, con -7°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste entre 7 y 12 km/h.

 

Hacia la tarde, el cielo se despejará y la temperatura alcanzará la máxima prevista de 3°C. El viento soplará del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

 

En tanto, durante la noche continuará el cielo despejado, con una temperatura cercana a -1°C. El viento será del noroeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

De acuerdo con el pronóstico del SMN, será una jornada estable y sin lluvias, aunque las bajas temperaturas y el viento durante la noche mantendrán las condiciones típicas del invierno en la cordillera.

 

 

 

R.G

 

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