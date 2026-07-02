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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal: así se encuentran las rutas de la región

Los dos tramos de la Ruta Nacional 259 permanecen habilitados, aunque presentan sectores húmedos por riego con sal y fuertes heladas. Vialidad Nacional solicita extremar las precauciones al circular.
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional actualizó este jueves a las 8:00 el estado de la Ruta Nacional 259 en la provincia del Chubut, informando que los tramos entre el empalme con la Ruta Nacional 40, Esquel y Trevelin se encuentran habilitados para la circulación.

 

En el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada presenta condiciones normales, aunque se encuentra húmeda por riego con sal en algunos sectores. Las banquinas también permanecen húmedas y con barro en determinados puntos.

 

Por su parte, el tramo Esquel - Trevelin también registra calzada normal, con sectores húmedos debido a la distribución de sal como parte de las tareas preventivas frente a las bajas temperaturas.

 

Desde el organismo indicaron que equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre la ruta, realizando tareas de distribución de sal para mejorar las condiciones de circulación y prevenir la formación de hielo.

 

Además, se advierte la presencia de animales sueltos, viento y fuertes heladas en ambos sectores, por lo que se recomienda conducir con extrema precaución, respetar las velocidades preventivas y mantenerse informado sobre las actualizaciones del estado de las rutas antes de emprender un viaje.

 

Para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas.

 

 

 

R.G

 

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