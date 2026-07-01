Lago Puelo lleva las Jornadas Recreativas a todas las escuelas de la localidad

Las Jornadas Recreativas en las Escuelas comenzaron a recorrer los establecimientos educativos de Lago Puelo con una propuesta que combina juego, arte, música y actividades corporales para niños y niñas de nivel primario e inicial.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo y representa la continuidad de un proyecto que durante el año pasado se desarrolló en distintos barrios de la localidad. Este año, el municipio decidió trasladar la experiencia al ámbito escolar para llegar a todos los estudiantes sin depender de que un adulto pueda acompañarlos o trasladarlos.

Según explicó Graciela Huenchupan, la propuesta ya comenzó a implementarse y superó las expectativas iniciales del equipo organizador. "Estamos muy contentos de poder llevar esta actividad a las escuelas, que los chicos tengan la posibilidad de tener acceso a la cultura, al juego y a la música", señaló durante la presentación realizada en la Casa de la Cultura.

Un recorrido por seis estaciones de juego y creatividad

Las jornadas fueron diseñadas bajo una modalidad de estaciones para que cada grupo de estudiantes pueda vivir distintas experiencias durante la actividad.

Nantue Hines, de la Dirección de Cultura e integrante del equipo organizador, explicó que el esquema contempla seis espacios diferentes, pensados para acompañar distintas formas de participación, intereses y personalidades.

Entre las propuestas se encuentran:

Un espacio de juego libre con inflable, pelotas, aros y elementos recreativos.

Juegos guiados con consignas y desafíos que requieren coordinación y distintas habilidades.

Un sector de calma con ejercicios de relajación y yoga.

Un espacio artístico y musical con karaoke, baile y pintura facial.

Juegos tradicionales como la mancha, las escondidas y otros clásicos de la infancia.

Un taller de arte con dibujo, pintura y actividades creativas.

Luisina Schulmeister, integrante de la Dirección de Cultura y miembro del equipo organizador, manifestó que uno de los aspectos más valorados tras la primera experiencia fue comprobar que cada niño encontró una actividad con la que se sintió identificado.

Las jornadas fueron pensadas desde una mirada pedagógica para ofrecer alternativas variadas y favorecer distintas formas de expresión y participación.

El recorrido ya comenzó y seguirá después del receso invernal

La primera experiencia se realizó el viernes pasado en la Escuela 41. Este miércoles la actividad se desarrolla en doble turno en la Escuela 108 y el viernes continuará en la Escuela 132.

Luego del receso invernal, el cronograma continuará con el resto de las escuelas primarias y posteriormente llegará a los jardines de infantes.

La planificación prevé visitar entre dos y tres instituciones por mes y extender el recorrido hasta octubre.

Desde la Dirección de Cultura explicaron que cada escuela participa en el diseño de la dinámica de trabajo según las características de cada establecimiento. En algunos casos se organizan grupos por grado y en otros se mezclan estudiantes de distintos cursos para favorecer la integración entre edades.

O.P.