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30 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

En el marco del Plan Invernal 2026, la Ruta Nacional 259 continúa habilitada. Hay equipos de Vialidad Nacional trabajando, banquinas húmedas en sectores y sal sobre la calzada.
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 259 permanece habilitada para la circulación en los tramos comprendidos entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y entre Esquel y Trevelin.

 

De acuerdo con el parte actualizado a las 8:00 horas del 30 de junio, ambos sectores presentan calzada en condiciones normales, con distribución de sal en distintos puntos para prevenir la formación de hielo.

 

Asimismo, se indicó que las banquinas se encuentran húmedas en algunos sectores y que existe presencia de animales sueltos, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución.

 

Personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre la traza con tareas de distribución de sal, mientras que las condiciones de viento también requieren una conducción atenta y respetando las velocidades permitidas.

 

Desde el organismo recomendaron transitar con precaución y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje en www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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