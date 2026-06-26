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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: así se encuentran las rutas de la región

Desde Vialidad Nacional recomiendan circular con precaución por la presencia de viento, animales sueltos y equipos viales trabajando.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 259 en la provincia del Chubut, en el marco del Plan Invernal 2026. Según el parte emitido a las 8 de este viernes 26 de junio, los tramos comprendidos entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados para la circulación.

 

En el tramo entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada presenta condiciones normales, aunque permanece húmeda por tareas de riego con sal en algunos sectores. Las banquinas también se encuentran húmedas y se advierte la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional realizando trabajos sobre la ruta.

 

Por su parte, el trayecto entre Esquel y Trevelin, registra calzada húmeda por riego con sal y banquinas húmedas, con sectores de barro. Además, personal de Vialidad Nacional continúa con la distribución de sal sobre la calzada para prevenir la formación de hielo.

 

Desde el organismo recomendaron transitar con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal vial debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

 

Para más información visitar el sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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