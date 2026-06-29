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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Heladas y trabajos de mantenimiento condicionan el tránsito en la Ruta 259

Los sectores entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y entre Esquel y Trevelin, permanecen habilitados, aunque presentan calzada húmeda y tareas de mantenimiento por parte de equipos viales.
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional informó el estado de transitabilidad de dos tramos de la Ruta Nacional 259, en la provincia de Chubut, que se encuentran habilitados, pero con condiciones que requieren circular con extrema precaución.

 

En el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel, la calzada se encuentra en condiciones normales, con aplicación de sal en distintos sectores. Las banquinas presentan sectores húmedos y se reporta presencia de animales sueltos, además de viento y heladas. Personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la zona para garantizar la seguridad vial.

 

Por otra parte, el tramo entre Esquel y Trevelin presenta la calzada húmeda debido al riego con sal realizado como medida preventiva frente a las bajas temperaturas. Las banquinas también registran humedad en algunos sectores, mientras que equipos viales se encuentran distribuyendo sal sobre la calzada. En este sector se registran fuertes heladas, además de viento y presencia de animales sueltos.

 

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal vial, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con precaución debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

 

Para más información sobre el estado de las rutas en la provincia dirigirse a www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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