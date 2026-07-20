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Por Redacción Red43

El Club Andino recibió aportes del Plan Galina y los destinará a la competencia de Escalada

El deportista Bautista Hernández Díaz, integrante del Club Andino Esquel, expresó su agradecimiento por el aporte recibido como parte del Plan Galina.
Por Redacción Red43

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El deportista Bautista Hernández Díaz, integrante del Club Andino Esquel, expresó su agradecimiento por el aporte recibido como parte del Plan Galina.

 

 

"Este apoyo representa un aporte fundamental para la organización del evento de Escalada. Para mí tiene un valor especial, ya que será una de mis últimas competencias en la ciudad", señaló.

 

El acompañamiento provincial desde Chubut Deportes, presentado por el gobernador Ignacio Torres, fue otorgado el día viernes en Esquel a más de diez clubes.

 

Hernández Díaz destacó que el acompañamiento permitirá cubrir aspectos clave de la competencia: "Los materiales ya se encuentran disponibles. Este aporte alivia de manera significativa la carga organizativa que implica llevar adelante una competencia de estas características", indicó.

 

 

Actualmente, el grupo de escalada del Club Andino Esquel está conformado por 16 a 17 competidores. Además, participan menores que se encuentran en etapa de formación y preparación para el ámbito competitivo.

 

SL

 

 

 

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