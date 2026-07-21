Fuerte oleaje y mucha lluvia: Comodoro se prepara para una semana difícil

El Municipio de Comodoro Rivadavia puso en marcha un operativo preventivo ante el pronóstico de una nueva marejada que afectaría la ciudad el próximo jueves y que, de acuerdo con las estimaciones, podría alcanzar una intensidad superior a la del fenómeno registrado durante el fin de semana. A ese escenario se suma un pronóstico de precipitaciones cercanas a los 40 milímetros, por lo que distintas dependencias municipales comenzaron a coordinar acciones para reducir el impacto.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que el trabajo se realiza de manera conjunta con Defensa Civil, Maquinaria Vial y otras áreas. Señaló que el objetivo es anticiparse tanto a la marejada como a las lluvias previstas, cuyo volumen sería similar al del último episodio.

En relación con las consecuencias del fuerte oleaje, el funcionario indicó que uno de los puntos más afectados fue la avenida Ducós, donde el ingreso del mar produjo importantes daños sobre la calzada. Precisó que la SCPL inició tareas para evaluar el alcance de las afectaciones y definir la intervención necesaria, al tiempo que describió que el fenómeno estuvo acompañado por olas de hasta seis metros.

Navarro también sostuvo que las obras de protección costera requieren una inversión de gran magnitud, aunque aseguró que el Municipio avanza en alternativas para intervenir en la zona.

De cara al jueves, adelantó que se reforzarán las medidas preventivas en los sectores de mayor riesgo. En ese marco, Defensa Civil prevé emitir una alerta y el área de Tránsito dispondrá personal para evitar inconvenientes con la circulación y situaciones como las registradas durante la última marejada.

Sobre el estado del cerro Chenque, el subsecretario informó que las inspecciones realizadas este lunes no detectaron desplazamientos en el sector bajo monitoreo. Indicó que las marcas de control permanecen sin alteraciones desde el viernes y agregó que la evolución del terreno continuará siendo observada a medida que se seque la greda.

Durante el fin de semana, los equipos municipales recorrieron distintos sectores de la ciudad para relevar los efectos del temporal y asistir en los puntos más comprometidos, especialmente en la zona sur y en Kilómetro 5, donde el avance del mar también ocasionó daños.