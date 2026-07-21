El HZE incorporó un brazo de biopsia mamaria de alta precisión, el único en la provincia

El Hospital Zonal de Esquel recibió un nuevo brazo de biopsia para el servicio de Diagnóstico por Imágenes, específicamente para mamografía.

Se trata de un equipamiento de alta complejidad que permite el abordaje lateral de la mama para realizar biopsias de microcalcificaciones y que actualmente solo poseen en el país el Hospital Alemán y el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La compra se realizó el 23 de octubre del año pasado a través de Insumed, representantes en la Patagonia.

El monto total de la inversión fue de $21.140.238,34 e incluye el brazo de biopsia, accesorios, agujas, viáticos, instalación y capacitación. "Hubo un problema con la importación porque el equipo estaba en Alemania. Fue un estado de estrés hasta que llegó, pero ya está instalado y funcionando", explicaron desde el servicio.

El nuevo dispositivo mejora de manera significativa las posibilidades de diagnóstico temprano del cáncer de mama. A diferencia del equipo anterior, que tenía un abordaje craneocaudal, este brazo permite localizar la lesión y abordarla en cualquiera de los ejes con un porcentaje de error menor a un milímetro. "Es un equipo que no se utiliza mucho en la Argentina por su complejidad. Lo que permite es hacer biopsias asistidas por vacío con una precisión mucho mayor. Nos evita tener que derivar pacientes a otras provincias o incluso a Buenos Aires", señalaron.

Para la puesta en funcionamiento se realizó una adecuación completa del mamógrafo existente y se instaló un nuevo software. La semana pasada vinieron dos técnicos especializados desde la empresa, que estuvieron tres y cuatro días realizando la instalación. "No podía venir un técnico común y corriente. Tenían que venir personas capacitadas justamente para instalar esta tecnología", indicaron.

La capacitación al personal del hospital se realizará en la segunda quincena de agosto. Mientras tanto, no se discontinuarán los procedimientos que ya estaban pactados con pacientes.Desde el servicio destacaron la importancia de los controles preventivos. "Hace dos semanas atendimos a una paciente que cumplió con sus controles y gracias a que la abordamos prontamente tuvo un diagnóstico de cáncer de mama. Pero va a hacer un trámite: venís, hacés tu cirugía, tu quimioterapia y seguís con tu vida normal. Esto no es un diagnóstico de muerte", remarcaron.

Actualmente el mamógrafo está en condiciones de realizar hasta 100 estudios por día, aunque el servicio se encuentra limitado por el recurso humano. "Estamos bastante constreñidos por la cantidad de licenciados y de personal médico, porque requiere cierta especialización para poder valorar las imágenes. Hay muchísima demanda", expresaron.

El hospital brinda cobertura no solo a Esquel, sino a todo el oeste de Chubut e incluso a pacientes de parte de Chile. "Sería muy bueno poder acceder y dar mayor cobertura. Recomendamos que a partir de los 40 años, o antes si hay antecedentes familiares, las mujeres se acerquen con su médico para realizar los controles en tiempo", concluyeron.

Con esta incorporación, Esquel se suma como el único centro de la provincia del Chubut en contar con esta tecnología para diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer de mama.

SL