Finalizó en Trevelin un ciclo de capacitaciones para fortalecer la producción agroecológica y las semillas locales

Entre marzo y junio, la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Trevelin y el CECAIN llevaron adelante un ciclo de capacitaciones orientado a fortalecer la producción agroecológica y promover la autonomía de quienes desarrollan huertas y emprendimientos vinculados a la producción de alimentos.

Las jornadas estuvieron dedicadas a la autoproducción de semillas hortícolas, la multiplicación de plantas aromáticas y la elaboración de sustratos para la producción de cultivos.

Los encuentros se realizaron tanto en la sede de la AER Trevelin como en distintos espacios comunitarios, donde participaron huerteros, productores, emprendedores, docentes y vecinos interesados en intercambiar conocimientos y experiencias.

Desde la organización destacaron que la producción de semillas propias y el rescate de variedades adaptadas al territorio son herramientas fundamentales para fortalecer la soberanía alimentaria, conservar la biodiversidad local y fomentar sistemas de producción más sustentables.

Además, remarcaron la importancia de generar espacios de aprendizaje colectivo que permitan recuperar saberes locales y promover prácticas agroecológicas adaptadas a la realidad de la región.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la AER INTA Trevelin y el CECAIN, con el acompañamiento del Huerto del Club de Héroes, el Ministerio de Producción de Chubut y el espacio "Vive la Huerta" del Hospital Rural de Trevelin.

Al cierre del ciclo, las instituciones agradecieron el compromiso de todas las personas que participaron de la propuesta y reafirmaron su intención de continuar desarrollando actividades que fortalezcan la producción local y el intercambio de conocimientos en la comunidad.

MA