Las 10 cosas del invierno en la Comarca Andina que ningún turista entiende hasta vivirlas

1. Que con 8 grados alguien diga "está hermoso"

En muchos lugares del país sacarían la campera más gruesa. En la Comarca, si no hay viento y salió el sol, más de uno asegura que es un día ideal para salir.

2. Que miren a la montaña antes que el pronóstico

Las aplicaciones ayudan, pero muchas personas primero levantan la vista hacia el cerro. Si amaneció blanco o las nubes se acomodan de determinada manera, ya empiezan las apuestas sobre si nevará o no.

3. Que una helada cambie por completo el día

No es solo una cuestión de temperatura. Una buena helada puede modificar la forma de manejar, caminar, salir temprano o incluso decidir si conviene esperar un rato antes de arrancar.

4. Que el humo de las chimeneas también forme parte del paisaje

En invierno, mirar los cerros y ver salir humo de cientos de chimeneas es una imagen tan habitual como los árboles o el lago.

5. Que el mate nunca tenga horario

A la mañana, después de almorzar, durante la tarde o antes de dormir. Si hace frío, siempre hay lugar para una ronda más.

6. Que la primera charla del día casi siempre sea sobre la helada

"¿Cuánto marcó?", "¿Heló fuerte por tu casa?" o "¿Viste cómo quedó el pasto?" son preguntas tan habituales como un "buen día".

7. Que todos sepan qué zonas reciben el sol mucho más tarde

En la Comarca hay sectores donde el invierno se siente distinto. Quienes viven acá saben perfectamente qué partes pasan buena parte de la mañana a la sombra y cuáles reciben los primeros rayos de sol.

8. Que salir de casa empiece mirando el parabrisas

Antes de pensar en el tránsito, muchos primero miran si el auto amaneció cubierto de hielo. Si pasó eso, el viaje arranca unos minutos más tarde.

9. Que abrir una canilla pueda convertirse en una sorpresa

Después de una madrugada muy fría, más de uno cruza los dedos esperando que el agua salga normalmente y que las cañerías no hayan sentido la helada.

10. Que nadie se sorprenda si alguien dice "todavía no empezó el frío de verdad"

Siempre aparece esa vecina, ese vecino que asegura que lo más intenso está por venir y recuerda inviernos donde, dicen, hacía mucho más frío que ahora.

¿Cuál agregarías?

Si vivís en la Comarca Andina, seguro se te ocurrieron varias más. ¿Qué otra costumbre, escena o frase típica del invierno debería estar en esta lista?

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O.P.