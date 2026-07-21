Bariloche pone a prueba el satélite argentino que ayudará a cuidar el Mar Argentino

Antes de viajar al espacio, el satélite argentino Sabia-Mar deberá superar una serie de pruebas que pondrán al límite todos sus sistemas. Se trata de una misión desarrollada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y construida por Invap, en Bariloche, cuyo objetivo será observar el Mar Argentino y los océanos para obtener información estratégica sobre el ambiente y los recursos naturales.

A diferencia de otros satélites nacionales orientados a las telecomunicaciones o a la observación mediante radar, el Sabia-Mar fue diseñado especialmente para analizar el estado de los ecosistemas marinos. Sus cámaras podrán detectar cambios en el color del agua, medir la concentración de clorofila, monitorear la calidad del agua y aportar datos para el estudio del cambio climático y la administración de los recursos pesqueros.

Con el satélite ya completamente ensamblado, el proyecto ingresó en su etapa final antes del lanzamiento previsto para 2027.

Cómo serán los ensayos en Bariloche

Entre agosto y diciembre, el Sabia-Mar será sometido a una batería de pruebas en la sede de Invap para comprobar que todos sus sistemas funcionen correctamente en las condiciones extremas que encontrará durante el lanzamiento y una vez que esté en órbita.

Los ensayos incluyen pruebas de vibración, cambios bruscos de temperatura, vacío y radiofrecuencia, además de controles de compatibilidad electromagnética para verificar que todos los equipos trabajen sin interferencias.

También será colocado en cámaras especiales que recrean el ambiente espacial, con temperaturas que van desde más de 150 °C hasta menos de 150 °C, y posteriormente será sometido a vibraciones similares a las que genera un cohete durante el despegue.

Si supera con éxito esta etapa, el satélite quedará listo para ser trasladado al sitio de lanzamiento.

Qué podrá hacer el Sabia-Mar

La misión fue concebida para generar información de alta precisión sobre el Mar Argentino y otros ambientes acuáticos.

Entre sus principales funciones se encuentran el monitoreo de la productividad de los ecosistemas marinos, el seguimiento de la calidad del agua en costas, estuarios y lagos, la detección temprana de floraciones algales nocivas —conocidas como marea roja— y el estudio de los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Además, incorporará tecnología para localizar embarcaciones, tanto aquellas que transmiten su posición como las que intentan operar sin identificación, lo que permitirá fortalecer el control de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Otra de sus capacidades será detectar luces durante la noche sobre el mar, una herramienta que facilitará el seguimiento de la actividad pesquera incluso en condiciones de oscuridad.

Un nuevo paso para la industria espacial argentina

El Sabia-Mar es uno de los proyectos tecnológicos más importantes que actualmente desarrolla la Argentina en materia espacial. Invap estuvo a cargo del diseño, la fabricación, la integración y los ensayos del satélite, mientras que la empresa VENG participa en los sistemas de operación y recepción de datos.

Si el cronograma previsto se mantiene, el lanzamiento se realizará entre abril y mayo de 2027. Con esta misión, Argentina sumará una nueva herramienta para la investigación científica, el monitoreo ambiental y la protección de sus recursos marítimos.

Fuente e imagen: Diario Rio Negro

MA