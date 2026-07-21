El Gobierno aprobó un plus para militares con títulos universitarios: quiénes cobrarán hasta un 25% más

El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de remuneración adicional para el personal militar que cuente con formación académica acreditada. A partir de julio de 2026, quienes tengan títulos terciarios, universitarios o de posgrado podrán acceder a un suplemento sobre su haber mensual, con porcentajes que llegan hasta el 25%.

La medida fue establecida mediante un decreto que creó un suplemento permanente por título y alcanza al personal en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales.

El adicional se aplicará de acuerdo con el nivel de formación alcanzado:

Quienes tengan un título de posgrado recibirán un suplemento equivalente al 25% de su haber mensual.

Los que cuenten con un título universitario de grado accederán a un adicional del 15%.

El personal con títulos terciarios o tecnicaturas percibirá un 10% extra.

El beneficio comenzó a aplicarse desde el 1° de julio de 2026 y se calcula sobre la escala de haberes actualizada para el personal militar.

La medida se conoció junto con la nueva actualización salarial para las Fuerzas Armadas, que contempla un incremento acumulado del 4,1% respecto de los valores de mayo, con una suba del 2,2% en julio y otro ajuste del 1,9% previsto para agosto.

Cómo impactará en los haberes

Con la aplicación del suplemento sobre los valores más altos de la escala salarial, un Teniente General, Almirante o Brigadier General con título de posgrado podría pasar de percibir $3.371.170 a $4.213.963 mensuales.

En otros rangos, un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro con título universitario de grado pasaría de $2.399.189 a $2.759.067.

Un Mayor o Capitán de Corbeta con título de grado alcanzaría un haber de $1.889.414, frente a los $1.643.403 sin el adicional.

En los rangos inferiores, un Sargento o Cabo Principal con tecnicatura pasaría de $1.046.123 a $1.150.735, mientras que un Voluntario de segunda o Marinero de segunda con título terciario alcanzaría los $805.697, frente a los $732.452 sin el suplemento.

El objetivo del nuevo esquema

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es reconocer la formación académica del personal militar y evitar la pérdida de profesionales especializados dentro de las Fuerzas Armadas.

El suplemento contempla especialmente áreas consideradas estratégicas, como ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, derecho internacional humanitario y ciberseguridad.

Además, el beneficio también alcanza al personal retirado y a familiares con derecho a pensión cuando el titular hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.

En el caso de posgrados realizados en el exterior, el reconocimiento del suplemento dependerá de que los estudios hayan sido autorizados o avalados por la fuerza correspondiente y cuenten con la documentación requerida.

Con esta medida, el Gobierno busca unificar el reconocimiento económico de la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas y establecer un esquema único de compensación según el nivel académico alcanzado.

MA