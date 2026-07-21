Después de su gran carrera en Bélgica, Colapinto ya tiene un nuevo desafío confirmado

Franco Colapinto no tiene descanso. Después de volver a sumar puntos para Alpine con una sólida actuación en el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino fue confirmado para participar en una prueba especial de neumáticos organizada por Pirelli en el circuito alemán de Nürburgring, uno de los escenarios más tradicionales del automovilismo mundial.

El anuncio llega en un buen momento para el joven de Pilar, que el último fin de semana completó una de sus mejores carreras de la temporada. En Spa-Francorchamps largó desde el 11° puesto, protagonizó una destacada maniobra de sobrepaso y terminó décimo, resultado que le permitió volver a la zona de puntos y aportar una unidad para Alpine.

Ahora, antes de enfocarse por completo en el Gran Premio de Hungría, Colapinto tendrá una nueva responsabilidad dentro del equipo francés. Formará parte de los ensayos que Pirelli realizará con prototipos de neumáticos, pruebas clave para recopilar información sobre el comportamiento, desgaste y rendimiento de los compuestos que se utilizarán en futuras competencias.

Las jornadas de test se desarrollarán en Nürburgring, un circuito histórico del automovilismo internacional que suele ser elegido para este tipo de evaluaciones técnicas por sus exigencias y variedad de curvas.

Para Colapinto, esta designación también representa una muestra de confianza por parte de Alpine, ya que los equipos suelen seleccionar a los pilotos que consideran más adecuados para colaborar en el desarrollo del auto y de los neumáticos.

El argentino buscará aprovechar cada kilómetro de estas pruebas para seguir sumando experiencia en la máxima categoría y llegar de la mejor manera al Gran Premio de Hungría, la próxima cita del calendario de la Fórmula 1.

MA