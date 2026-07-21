Un impulso histórico para la infraestructura deportiva de Chubut

A través del programa “Plan Galina” impulsado por el Gobierno Provincial y gestionado a través de la agencia Chubut Deportes, decenas de clubes y municipios de la cordillera y la meseta chubutense reciben financiamiento clave para transformar sus instalaciones y garantizar el desarrollo social de la comunidad.

El deporte no es solo competencia o esparcimiento; es, ante todo, la herramienta fundamental que permite a niños, jóvenes y adultos acceder a una mejor calidad de vida, hábitos saludables y contención social. Entendiendo esta premisa, la provincia de Chubut viene sosteniendo una apuesta fuerte y duradera para fortalecer a sus instituciones básicas: los clubes de barrio, las entidades deportivas y los gimnasios municipales.

En su momento, herramientas como el Telebingo Deportivo Chubutense significaron un salvataje vital para los clubes, permitiéndoles destinar el 70% de lo recaudado en cartones a cubrir gastos cotidianos, indumentaria o viajes.

Sin embargo, el “Plan Galina” da un paso más allá al consolidar una de las inversiones edilicias más importantes de los últimos tiempos, dejando una huella estructural que perdurará por años en la cordillera y la meseta.

Hay obras de todo tipo. Desde la pista de solado sintético para el Estadio Municipal de Esquel, como el adoquinado de la entrada de un club. Todo suma para el desarrollo deportivo.

Desde canchas de césped sintético para fútbol 5, pasando por el cerramiento de albergues y la colocación de pisos flotantes, hasta la iluminación integral de estadios y mejoras en refugios de montaña: el Plan Galina representa una inyección directa a las arcas de los municipios y clubes.

Y si nos referimos a la instalación de piso flotante, ya se anunció que tanto Germinal de Rawson como el Gimnasio Municipal de Tecka tendrán este tipo de piso.

Cada obra iniciada significa un espacio recuperado, un lugar de encuentro para la familia y, sobre todo, una oportunidad concreta para que el deporte siga siendo el motor de integración e inclusión en cada rincón del territorio chubutense.

UN PUNTEO DE OBRAS EN LA REGIÓN

Algunas de las obras que están dentro del “Plan Galina” son las siguientes:

Gimnasio Municipal de Tecka: Instalación del piso flotante.

Club Independiente Deportivo: Adquisición de materiales para el alambrado olímpico de su nueva cancha y contenedores para el armado de vestuarios.

Club Andino Esquel: Mejoras y refacción del refugio; fondos destinados a la organización del Torneo Regional de Escalada.

Club Slalom de Esquel: Fondos asignados para refacciones y mejoras en su refugio ubicado en La Hoya.

Esquel Rugby Club: Finalización de la construcción de vestuarios.

Asociación de Veteranos de Fútbol del Oeste del Chubut: Construcción de vestuarios y oficinas sobre un contenedor en el predio de sus nuevas canchas.

Asociación Española: de Esquel Obras de mejora en el trinquete para la práctica de pelota paleta.

Club San Martín de Esquel: Obras de adoquinado para mejorar el acceso peatonal y el ingreso a las tribunas.

Club Belgrano de Esquel: Fondo destinado para el armado de un mini gimnasio.

Costanera Sur de José de San Martín: Finalización del quincho y armado del Salón de Usos Múltiples (SUM).

Club Huracán de José de San Martín: Refacción integral del gimnasio ubicado contiguo al campo de juego.

Club Fontana de Trevelin: Iluminación integral del estadio de fútbol.

Club San Patricio de Trevelin: Construcción de cancha de césped sintético para fútbol 5, iluminación de la misma y obras de tendido eléctrico en el predio.

Club Pirque de Epuyén: Instalación de césped sintético para cancha de fútbol 5.

Club Frontera de Lago Puelo: Colocación de alambrado perimetral.

Club Social y Deportivo El Hoyo: Sistema de riego e iluminación para sus canchas.

Municipalidad de Lago Puelo: Cerramiento del albergue municipal.

Comuna Las Plumas: Construcción de cancha de césped sintético.

Comuna de Gan Gan: Refacciones y mejoras generales en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Comuna de Facundo: Finalización del plazo de obras del playón deportivo.