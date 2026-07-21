Plan Galina: Provincia avanza con nuevas viviendas y agiliza la entrega de títulos de propiedad del IPV

En el marco del Plan Galina, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este martes una agenda de trabajo junto a los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Gastre, Marcelo Aranda; y al presidente del Concejo Deliberante de Gaiman, a cargo de la intendencia, Raúl Ferrero, durante la cual se firmaron distintos convenios para la construcción de nuevas viviendas.

En ese mismo encuentro, el mandatario provincial anunció que se agilizarán las gestiones para otorgar títulos de propiedad a miles de familias que actualmente habitan viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) en condición de locatarias y confirmó la disponibilidad de 97 nuevos lotes con servicios en Trelew destinados a personal policial, docente y del sistema público de salud.

Participaron también el gerente general del IPVyDU, Alejandro Asensio; el secretario Coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; y el representante técnico de la comuna de Gastre, Ángel Mendoza.

Respuestas concretas a la demanda habitacional

Durante el encuentro, Torres ratificó la política habitacional que impulsa la Provincia y sostuvo que “cada vivienda que levantamos en el interior o en las principales ciudades de Chubut es un acto de justicia y una respuesta concreta al sueño del primer hogar”.

Asimismo, señaló que “durante muchos años nuestra provincia tuvo un historial lamentable de obras que quedaron inconclusas o de recursos que terminaban destinándose a otros fines”, y remarcó que “hoy esa realidad cambió gracias a herramientas como la Ley de Transparencia de la Obra Pública, el mapa interactivo de obras y el Plan Galina, que nos permiten priorizar las inversiones que realmente necesitan los vecinos”.

El mandatario destacó además que “estos convenios no solo reducen el déficit habitacional de nuestras comunidades, sino que también representan una inyección directa para la economía regional, fortalecen la obra pública, generan empleo y permiten que más familias puedan acceder a su primera vivienda”.

Regularización dominial

En materia de regularización habitacional, Torres anunció que la Provincia avanzará para agilizar la entrega de títulos de propiedad a familias que hace años ocupan viviendas del IPV.

“Hay más de dos mil familias que hoy son locatarias de viviendas del Instituto y queremos que finalmente puedan acceder al título de propiedad de su casa”, expresó.

Trelew

En Trelew se pondrán a disposición 97 lotes con servicios destinados a la construcción de viviendas unifamiliares y, en algunos casos, dúplex.

Las futuras unidades habitacionales estarán destinadas a personal de la Policía del Chubut, del sistema público de salud y del sistema educativo.

Gaiman

En Gaiman, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, se construirán once nuevas viviendas tras la firma del acta de inicio de obra realizada días atrás.

La obra será financiada íntegramente con recursos provinciales en el marco del Plan Galina y tendrá un plazo de ejecución de 360 días corridos.

Las viviendas, de una superficie de 61,08 metros cuadrados, estarán construidas mediante sistema tradicional de obra húmeda y contarán con cocina equipada, baño completo y todos los servicios necesarios para su funcionamiento.

Gastre

En Gastre, el Gobierno del Chubut construirá cinco viviendas de dos dormitorios, que estarán conectadas a las redes de agua potable, energía eléctrica y gas.

El proyecto contempla unidades desarrolladas en planta baja, con una superficie cubierta de 49,21 metros cuadrados, compuestas por estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 360 días corridos y se realizará mediante sistema constructivo tradicional, incluyendo además las conexiones a los servicios básicos y las obras exteriores correspondientes.

R.G