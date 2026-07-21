La Cooperadora del Hospital Esquel sostiene su trabajo con “mucho cariño y responsabilidad”

La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel continúa siendo un espacio fundamental para acompañar las necesidades del nosocomio, con un trabajo sostenido por el compromiso de sus integrantes y el acompañamiento de la comunidad.

Titina Chemin destacó la responsabilidad que implica administrar los recursos que llegan a la institución y explicó cómo se organiza el trabajo cotidiano. “Es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, pero con mucha responsabilidad. Porque creemos que al no ser dinero nuestro debemos rendirlo hasta el último detalle”, señaló.

La integrante de la Cooperadora explicó que mantienen reuniones periódicas para evaluar los pedidos del hospital y que, junto a Vilma en el área de tesorería, dedican varias horas semanales a realizar informes, cuentas y planificar los pagos.

“Tenemos reuniones miércoles por medio, nos juntamos, vemos todos los pedidos. Después en nuestro trabajo específico de tesorería con Vilma, dos o tres veces por semana, a veces horas haciendo los informes, las cuentas, evaluando cómo vamos a pagar a cada uno, buscando todo eso”, detalló.

Chemin también remarcó que, a pesar del paso del tiempo, la esencia de la Cooperadora se mantiene. “Siempre ha sido, creo, en estos treinta años la misma forma de la cooperadora, pero cambiando muchas cosas, pero siempre con mucho respeto y con mucha responsabilidad”, expresó.

En ese marco, recordó especialmente a Mercedes “Mecha” Gullino, una de las figuras más importantes que tuvo la institución y que falleció recientemente. “Estamos muy convulsionadas, pero felices de haberla tenido con nosotros y de seguir su impronta, siempre positiva, nunca decaer en este trabajo tan importante que creemos que hacemos y que además agradecemos permanentemente a la comunidad”, sostuvo.

Chemin contó que Gullino fue parte de la Cooperadora durante más de dos décadas y destacó su energía y acompañamiento constante. “Era una persona mayor con un espíritu muy joven. Nos instaba a seguir cada día y nos acompañaba a todos lados, aunque si era frío, aunque le dijéramos vos no vengas, ella estaba”, recordó.

Finalmente, aseguró que el legado de Mecha seguirá presente dentro de la institución: “Debemos agradecer eso, recordarla con ese cariño y esa impronta”.

R.G