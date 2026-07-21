-5°
-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
21 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cooperadora del Hospital Esquel sostiene su trabajo con “mucho cariño y responsabilidad”

Titina Chemin resaltó el compromiso con la comunidad y recordó con emoción a Mercedes “Mecha” Gullino, quien durante más de 20 años acompañó la tarea solidaria y dejó una huella imborrable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel continúa siendo un espacio fundamental para acompañar las necesidades del nosocomio, con un trabajo sostenido por el compromiso de sus integrantes y el acompañamiento de la comunidad.

 

Titina Chemin destacó la responsabilidad que implica administrar los recursos que llegan a la institución y explicó cómo se organiza el trabajo cotidiano. “Es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, pero con mucha responsabilidad. Porque creemos que al no ser dinero nuestro debemos rendirlo hasta el último detalle”, señaló.

 

La integrante de la Cooperadora explicó que mantienen reuniones periódicas para evaluar los pedidos del hospital y que, junto a Vilma en el área de tesorería, dedican varias horas semanales a realizar informes, cuentas y planificar los pagos.

 

“Tenemos reuniones miércoles por medio, nos juntamos, vemos todos los pedidos. Después en nuestro trabajo específico de tesorería con Vilma, dos o tres veces por semana, a veces horas haciendo los informes, las cuentas, evaluando cómo vamos a pagar a cada uno, buscando todo eso”, detalló.

 

Chemin también remarcó que, a pesar del paso del tiempo, la esencia de la Cooperadora se mantiene. “Siempre ha sido, creo, en estos treinta años la misma forma de la cooperadora, pero cambiando muchas cosas, pero siempre con mucho respeto y con mucha responsabilidad”, expresó.

 

En ese marco, recordó especialmente a Mercedes “Mecha” Gullino, una de las figuras más importantes que tuvo la institución y que falleció recientemente. “Estamos muy convulsionadas, pero felices de haberla tenido con nosotros y de seguir su impronta, siempre positiva, nunca decaer en este trabajo tan importante que creemos que hacemos y que además agradecemos permanentemente a la comunidad”, sostuvo.

 

Chemin contó que Gullino fue parte de la Cooperadora durante más de dos décadas y destacó su energía y acompañamiento constante. “Era una persona mayor con un espíritu muy joven. Nos instaba a seguir cada día y nos acompañaba a todos lados, aunque si era frío, aunque le dijéramos vos no vengas, ella estaba”, recordó.

 

Finalmente, aseguró que el legado de Mecha seguirá presente dentro de la institución: “Debemos agradecer eso, recordarla con ese cariño y esa impronta”.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detuvieron a un hombre por intento de robo de un vehículo en El Maitén
2
 Quimera Eventos celebrará el Día del Amigo con una noche de shows, gastronomía y sorteos en Esquel
3
 Temporal en Chile dejó muertos y activó el estado de catástrofe
4
 "Un lugar donde hace algunos meses había agua, hoy no hay": el registro que impactó en la zona
5
 Cinco amigos se tiraron al agua para salvar a otro que se ahogaba: murieron todos
1
 Esquel: Mejoran los hábitos al volante y avanza el retiro de vehículos abandonados en la vía pública
2
 Un impulso histórico para la infraestructura deportiva de Chubut
3
 El Rotary Club Esquel lanzó dos becas de formación y capacitación para la comunidad
4
 Servicios Públicos continúa con trabajos en distintos sectores de Trevelin
5
 Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la final del Mundial 2026
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -