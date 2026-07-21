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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Hospital Zonal de Esquel renovará tecnología médica con nuevas incorporaciones

Entre las adquisiciones se encuentra una nueva mesa de anestesia valuada en 54.800 dólares y un equipo para controles auditivos en bebés que permitirá reemplazar tecnología con más de 20 años de uso
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel avanza con la incorporación de nuevo equipamiento médico destinado a fortalecer distintas áreas de atención. Entre las gestiones en marcha se encuentra la compra de una nueva mesa de anestesia para el sector quirúrgico y la espera por la llegada de un impedanciómetro para estudios auditivos.

 

La protesorera de la Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, Vilma Rosales, explicó que una de las adquisiciones corresponde a una mesa de anestesia, cuyo valor asciende a 54.800 dólares, una inversión que representa aproximadamente 82 millones de pesos.

 

"Es un gran número, así que hicimos una propuesta de pago porque no podemos pagar todo eso de una sola vez", señaló Rosales al referirse al proceso de compra del equipo.

 

La incorporación permitirá renovar tecnología utilizada en el área quirúrgica y sumar una herramienta fundamental para las intervenciones que se realizan en el hospital.

 

Por otra parte, la institución se encuentra a la espera de la llegada de un impedanciómetro destinado al área de rehabilitación. Se trata de un equipo clave para realizar estudios auditivos en recién nacidos, en el marco de la normativa que establece la evaluación temprana de la capacidad auditiva para detectar posibles dificultades y evitar complicaciones futuras.

 

Nilda Chemin explicó que el equipo con el que actualmente cuenta el hospital tiene más de 20 años de uso, por lo que la llegada de esta nueva tecnología representa una mejora importante para el servicio.

 

El impedanciómetro tiene un valor de $18.342.257 y cuenta con un plazo estimado de entrega de 45 días. Desde el hospital indicaron que ya transcurrió parte de ese período y que aguardan la llegada del equipamiento.

 

De esta manera, el Hospital Zonal de Esquel continúa trabajando en la renovación de herramientas médicas con el objetivo de fortalecer la atención, acompañar el trabajo de los profesionales y mejorar las prestaciones para los pacientes de toda la región.

 

 

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