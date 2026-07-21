Damián Duflós propuso crear una asociación de músicos en Esquel y abrió la convocatoria al diálogo

El músico y gestor cultural de Esquel, Damián Duflós, planteó la posibilidad de crear una asociación de músicos en la ciudad con el objetivo de generar un espacio común para los artistas locales, fortalecer la representación del sector y debatir las distintas necesidades que atraviesan quienes desarrollan su actividad musical.

La iniciativa surgió a partir de una publicación realizada en redes sociales como una “idea en voz alta” y rápidamente generó repercusiones entre integrantes de la comunidad artística. A partir de allí, distintos músicos se comunicaron con Duflós para consultar cómo podrían participar y comenzar a trabajar sobre la propuesta.

“Lo que les contaba hace un ratito fue un pensamiento en voz alta en las redes y eso generó repercusión, muchos adeptos y otros no. Pero por lo menos plantearme la idea de que haya un espacio de encuentro me parece que es fundamental”, explicó.

Una propuesta para reunir todas las voces de la música local

Duflós remarcó que una posible asociación no debería estar limitada a un estilo musical determinado ni solamente a quienes tienen una trayectoria extensa, sino que debería representar la diversidad de la escena artística de Esquel.

Según señaló, la ciudad cuenta con músicos de diferentes géneros, experiencias y recorridos, por lo que el desafío sería construir un espacio donde todos puedan sentirse representados.

“Muchas veces uno dice una asociación de músicos o una asamblea y se piensa que solo tienen voz los que están hace muchos años, los que tienen mucha experiencia, pero en realidad es el espacio para todos los géneros musicales”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la idea debería incluir tanto a quienes llevan décadas vinculados a los escenarios como a docentes, artistas independientes y personas que recién comienzan su camino dentro de la música.

“Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los que recién empiezan y con la gente de experiencia. Esto sería un lugar donde estén todas las voces representadas”, agregó.

La profesionalización del trabajo musical

Uno de los puntos centrales planteados por Duflós tiene que ver con el reconocimiento de la música como una actividad laboral y profesional.

El músico explicó que muchas veces se observa solamente el momento del show, sin contemplar todo el proceso previo que implica preparar una presentación, desde la formación hasta la inversión en instrumentos y equipamiento.

“La idea surge pensando en un principio en los músicos que nos dedicamos profesionalmente a la música, en esta cuestión de cómo se cobran los honorarios, qué es un arreglo justo en función del tiempo que te toca tocar y demás”, explicó.

Y agregó: “Un músico no es solo el tiempo que está arriba del escenario, sino todo lo que está atrás de eso: los años de estudio, la inversión en instrumentos musicales”.

Para Duflós, una organización podría ayudar a generar criterios comunes, ordenar algunas discusiones y aportar mayor claridad sobre el trabajo que realizan los artistas.

Más allá de los honorarios, capacitaciones y nuevos proyectos

El gestor cultural aclaró que la propuesta no apunta únicamente a cuestiones económicas, sino también a generar herramientas para el crecimiento del sector.

Entre las posibilidades mencionó la realización de capacitaciones, encuentros con especialistas y actividades que permitan compartir conocimientos entre los propios músicos.

“También tiene que ver con capacitaciones, con traer capacitadores, con generar un espacio donde estén todas las inquietudes canalizadas que tienen que ver con la comunidad musical”, indicó.

Además, destacó que existen experiencias similares en otras ciudades de la región, como Bariloche y Neuquén, donde asociaciones de músicos ya funcionan como espacios de organización y referencia para los artistas.

Según explicó, esos modelos podrían servir como guía para conocer formas de trabajo, estatutos y herramientas que permitan evaluar cómo avanzar en Esquel.

Una idea que busca convertirse en una construcción colectiva

Aunque la propuesta surgió a partir de su publicación, Duflós aclaró que no pretende ponerse al frente de una futura organización ni asumir un rol de conducción.

“Yo no estoy poniéndome al hombro esta organización. Lo que se generó fue plantear una idea y, si me toca en este momento ser como una especie de puntapié para que nos juntemos, bienvenido sea”, expresó.

El músico sostuvo que el objetivo principal es que la iniciativa sea impulsada por toda la comunidad artística y no por una sola persona.

“No intento encabezar nada. Estaría bueno que el día de mañana no se diga ‘Damián tuvo la idea’, sino que hubo un momento donde los músicos de Esquel decidieron”, afirmó.

Por ahora, la propuesta se encuentra en una etapa inicial y apunta a generar los primeros encuentros entre músicos de la ciudad para intercambiar ideas, conocer necesidades y analizar si finalmente es posible avanzar hacia una asociación formal.

MA