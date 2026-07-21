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Por Redacción Red43

Esquel: Mejoran los hábitos al volante y avanza el retiro de vehículos abandonados en la vía pública

Desde la Municipalidad de Esquel destacaron una baja del 40% en las multas por uso del celular al volante y el retiro voluntario de vehículos abandonados tras los operativos realizados en la ciudad.
Por Redacción Red43

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El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, destacó los resultados de los controles de tránsito que comenzaron con una etapa preventiva y luego pasaron a la fase sancionatoria. Según indicó, las infracciones por el uso del teléfono celular al volante se redujeron en más de un 40%, mientras que la presencia de antenas Starlink u otros dispositivos colocados sobre el parabrisas prácticamente desapareció.

 

Austin recordó que durante el verano y el otoño se desarrolló una campaña de concientización encabezada por personal de Tránsito y Educación Vial, orientada a recordar el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito. Posteriormente comenzó la aplicación de sanciones.
"Los primeros resultados fueron preocupantes porque en muy poco tiempo se confeccionaban una gran cantidad de actas, pero hoy podemos destacar que el uso de las antenas prácticamente disminuyó a cero y las sanciones por el uso del teléfono celular bajaron un poco más del 40%", afirmó.

 

El funcionario explicó que, si bien las antenas Starlink no están prohibidas de manera específica, la normativa sí impide colocar elementos que obstaculicen la visibilidad en los cristales del vehículo, por lo que esos dispositivos no pueden instalarse sobre el parabrisas.

 

Además, remarcó que también mejoró el cumplimiento del uso del cinturón de seguridad y aseguró que los controles continuarán. En ese sentido, valoró tanto el trabajo del Departamento de Tránsito como la respuesta de los vecinos. "La gente entiende perfectamente que está cometiendo una infracción y no hemos tenido conflictos durante este proceso", señaló.

 

 

 

Retiro de chatarra en la Vía Pública

 

Austin también se refirió al operativo para retirar vehículos en estado de abandono de la vía pública, una tarea que se realiza a partir de relevamientos en distintos barrios y de denuncias de vecinos.

 

El secretario explicó que ya se efectuaron notificaciones e intimaciones y destacó que la respuesta fue positiva. De más de 20 vehículos notificados, entre 15 y 18 fueron retirados voluntariamente por sus propietarios y trasladados a sus propios domicilios. "Funciona el sistema y lo vamos a seguir haciendo. También recibimos denuncias de vecinos y realizamos el procedimiento correspondiente para lograr el retiro de los vehículos abandonados", indicó.

 

Austin recordó que, una vez vencido el plazo otorgado en la intimación, si el vehículo no es retirado, la Municipalidad procede a su remoción y traslado al depósito municipal. Para recuperarlo, el propietario debe cumplir con el correspondiente trámite administrativo y afrontar los costos.

 

Por último, el funcionario señaló que la ordenanza vigente busca evitar obstrucciones en la circulación, especialmente para personas con movilidad reducida, y mantener despejados los espacios públicos.

 

 

 

R.G

 

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